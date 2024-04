A Lanciano il Convegno dei Catechisti di Abruzzo e Molise : "Il Catechista, testimone e comunicatore della bellezza del Vangelo”.

Si svolgerà domani, 13 aprile, a Lanciano (CH) il Convegno dei Catechisti di Abruzzo e Molise promosso dalla Consulta Catechistica regionale.



Il tema dell’incontro sarà “Il Catechista, testimone e comunicatore della bellezza del Vangelo”.



I convenuti si ritroveranno nella Chiesa di S. Maria Maggiore a Lanciano alle ore 9,30.



Apriranno la giornata i saluti del Delegato della Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana per la Catechesi, S. E. Mons. Claudio Palumbo, Vescovo di Trivento e di don Gilberto Ruzzi direttore dell’Ufficio catechistico regionale CEAM.



La prima relazione della giornata sarà tenuta da don Alberto Zanetti, aiutante di studio dell’Ufficio Catechistico Nazionale della CEI. A seguire interverrà la prof. ssa Alessandra Augelli, docente di Pedagogia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.



La seconda parte della giornata vedrà i Catechisti delle due regioni impegnati nelle visite guidate del Museo della diocesi di Lanciano-Ortona e della Chiesa di S. Maria Maggiore.



Al termine delle visite guidate i convenuti si divideranno in tavoli di confronto sulle relazioni mattutine prima di far rientro nelle diocesi di provenienza.