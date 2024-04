Lo Stadio Civitelle di Agnone: Un rifugio di colori e gioia nel torneo provinciale delle Scuole Calcio Molisane

Nell'incantevole scenario di Agnone, nel cuore della regione Molisana, lo Stadio Civitelle si è trasformato in un vero e proprio spettacolo di colori e allegria durante il recente raduno provinciale primi calci e piccoli amici organizzato dalla Figc regionale e provinciale e voluto anche fortemente dalla società Olympia .

L'evento ha visto la partecipazione di oltre 150 bambini provenienti da diverse scuole calcio della regione. Ma più che una competizione, questo torneo è stato un momento di condivisione e divertimento per i giovani atleti. All'appello purtroppo mancavano le scuole calcio di San Leucio Isernia, Sesto Campano, Castel di Sangro.

I giovani atleti hanno giocato su tanti piccoli campi delle mini partite tra le varie scuole calcio. Con palloni n.4 e tante piccole porte da gioco.

Fin dall'inizio, lo stadio è stato trasformato in una tavolozza di colori, con le squadre indossanti le loro maglie dai toni più vivaci. I bambini, radiosi e carichi di entusiasmo, hanno portato con sé la loro passione per il calcio e la voglia di divertirsi insieme.

L'atmosfera che si è respirata è stata contagiosa. Le tribune gremite di genitori, amici e sostenitori hanno dato vita a un clima di sostegno e incoraggiamento per tutti i piccoli calciatori in campo.

Lo sport, in questo contesto, ha svolto il suo ruolo di aggregatore sociale, unendo persone di diverse età e provenienze attorno a un interesse comune. E mentre i bambini si sfidavano sul terreno di gioco, i genitori hanno avuto l'opportunità di socializzare e rafforzare i legami all'interno della comunità.

Oltre alla competizione, il torneo ha offerto anche momenti di apprendimento e crescita per i giovani partecipanti. Hanno avuto l'opportunità di mettere in pratica le loro abilità acquisite durante gli allenamenti e di imparare importanti valori come il fair play, il rispetto e la collaborazione di squadra.

Alla conclusione del torneo, i genitori e gli accompagnatori hanno avuto l'opportunità di deliziarsi con le prelibatezze culinarie locali presso i ristoranti della zona. Successivamente, hanno potuto immergersi nella storia e nell'arte visitando la suggestiva città di Agnone.