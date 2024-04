Questa mattina, intorno alle 11, un uomo è stato soccorso nel Parco degli Ulivi a Venafro dopo aver accusato un malore mentre si trovava in gruppo. I vigili del fuoco della sede centrale di Isernia, il personale sanitario del 118 e il personale del CNSAS hanno prontamente raggiunto la persona in difficoltà. Dopo essere stata stabilizzata dal personale medico, l'uomo è stato trasportato in ambulanza per essere condotto all'ospedale.