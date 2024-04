Campobasso Calcio festeggia la promozione in Serie C, Vastogirardi lascia la Serie D

Il Campobasso Calcio fa la storia con una vittoria fondamentale contro il Chieti (0-2), conquistando la promozione in Serie C. Il pareggio de L’Aquila a Termoli (0-0) ha reso la promozione matematica, con il Campobasso che ora vanta quattro punti in più sugli abruzzesi a sole novanta minuti dal termine del campionato di Serie D.

La città è in festa per il ritorno dei rossoblù tra i professionisti dopo cinque anni di assenza dalla quarta serie. Nel frattempo, il Vastogirardi perde malamente contro il Tivoli (1-4) e lascia la Serie D dopo un lungo periodo.

Nell'Eccellenza, l’Olympia Agnonese subisce una sconfitta contro l’Isernia (2-4), già promossa in Serie D, rimandando le speranze di accedere ai play-out alla prossima domenica. Al Termoli, contro il Difesa Grande, ai granata servirà una vittoria e sperare in risultati negativi di Bojano, Cliternina e Campomarino per mantenere vive le speranze di promozione.