Brillante successo per i ragazzi dell'Olympia Categoria Esordienti 2011-2012

I ragazzi dell'Olympia, categoria esordienti 2011-2012, allenati da Michele Delli Quadri e Maurizio Patriarca, hanno raggiunto un traguardo significativo classificandosi primi nel girone A. La competizione, firmata da sette squadre, ha visto l'Olympia superare di un punto l'Olimpic di Isernia e di tre punti il Roccaravindola.

Ora, i giovani calciatori si preparano per lo spareggio contro la vincente del girone B della provincia di Isernia, con l'obiettivo di accedere alla fase regionale, dove affronteranno la vincente della provincia di Campobasso.

La giornata è stata caratterizzata da un grande entusiasmo, sia tra i ragazzi che tra i numerosi genitori presenti sugli spalti. Un clima sereno, felice e pieno di sportività e fair play ha accompagnato l'evento, rendendolo memorabile. La gioia dei genitori, che si sono congratulati con gli allenatori e il responsabile Sica, motore principale del settore giovanile dell'Olympia, ha coronato questa bella giornata.

Per festeggiare il successo, tutti i ragazzi, insieme alle loro famiglie, gli allenatori e il responsabile, andranno a celebrare in un noto ristorante della zona. Il responsabile Sica ha commentato: "Bravi, un primo traguardo è stato raggiunto. Adesso pensiamo a nuovi traguardi, sempre con i piedi per terra".