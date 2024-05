Il Mister del Sassuolo Di GesÃ¹ torna per il Progetto "Generazione S" con Olympia

Mimmo Di Gesù, responsabile dell'area tecnica attività di base del Sassuolo Calcio, tornerà per la terza volta a collaborare con la società Olympia Settore Giovanile nel progetto "Generazione S". Questo progetto, a cui la società ha aderito con entusiasmo, mira ad ampliare le conoscenze tecniche e comportamentali dei giovani calciatori, beneficiando dell'esperienza di un mister proveniente da una squadra di Serie A.

Il terzo incontro è previsto, come afferma il prof. Sica, per le ore 16:00, martedi 21 maggio, con i ragazzi delle categorie Primi Calci e Piccoli Amici. Successivamente, alle ore 17:30, sarà il turno dei ragazzi della categoria Giovanissimi 2009-2010. Mister Di Gesù dedicherà loro un'ampia seduta tecnica, con l'obiettivo di individuare e annotare i talenti più promettenti per segnalarli agli organi tecnici del Sassuolo.

Per rendere l'evento ancora più speciale, il prof. Sica ha invitato anche mister Dell’Oglio, che lo scorso anno ha avuto un impatto significativo come responsabile dell'area tecnica del settore giovanile, migliorandone l'immagine e la qualità. Dell’Oglio assisterà e parteciperà alle sessioni con i più piccoli e i giovanissimi, offrendo l'opportunità di approfondire il rapporto con mister Di Gesù e favorire scambi tecnici e sociali.

Sarà una giornata dedicata al calcio e alla crescita dei giovani talenti, dove i mister della provincia di Isernia e Campobasso sono invitati a partecipare. "Vi aspettiamo numerosi," conclude il prof. Sica, "per scambiare idee e migliorare la qualità di tutte le scuole calcio."

Questo evento rappresenta non solo un'opportunità di crescita per i giovani calciatori, ma anche un momento di formazione e confronto per tutti i tecnici della regione, contribuendo a elevare il livello del calcio giovanile locale.