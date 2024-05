Trionfo e Retrocessione: Il Donkeys Agnone conquista la Coppa Primavera mentre l'Olympia Agnonese retrocede in Promozione

Agnone, 19 maggio 2024 - Una giornata di forti emozioni e contrastanti destini per il calcio di Agnone. Mentre l'Olympia Agnonese affronta la triste retrocessione in Promozione, il Donkeys Agnone festeggia la vittoria nella Coppa Primavera riservata alle squadre di Seconda Categoria.

La competizione è stata intensa fin dal primo incontro, con l'Hermes Toro che ha dovuto cedere il passo alla squadra Domenico D'Amico Bojano, subendo una netta sconfitta per 0-3. La seconda gara ha visto nuovamente l'Hermes Toro protagonista di una prestazione sfortunata, questa volta contro il Donkeys Agnone guidato da Melloni, che ha dominato il match con un secco 0-2.

La terza e decisiva gara per il trofeo si è rivelata un vero e proprio testa a testa. Il Donkeys Agnone e il Domenico D'Amico di Bojano hanno lottato fino all'ultimo minuto, ma senza riuscire a segnare, concludendo i tempi regolamentari sullo 0-0. La sfida si è quindi decisa ai calci di rigore, dove i ragazzi di Melloni hanno dimostrato maggiore precisione e freddezza, alzando al cielo la tanto ambita Coppa Primavera.

Il successo del Donkeys Agnone rappresenta una grande soddisfazione per la società e per i tifosi, che possono finalmente gioire dopo una stagione di alti e bassi. Dall'altra parte, la retrocessione dell'Olympia Agnonese segna un momento difficile, ma anche una possibilità di ripartenza per tornare più forti in futuro.

Le parole del mister Melloni dopo la vittoria: "È una gioia immensa per noi. I ragazzi hanno dato tutto in campo e questo trofeo è il risultato del loro impegno e della loro dedizione. Dedichiamo questa vittoria ai nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto."