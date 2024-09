LND-Rinnovo cariche Comitato Regionale Molise: Successi per Olympia Agnonese e Nuove Cariche Altomolisane, eletti Annalisa Melloni e Maurizio Sabelli

Il 13 settembre 2024, presso la Sala Ricevimenti "Coriolis" di Ripalimosani, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche del Comitato Regionale Molise e della Lega Nazionale Dilettanti (LND), valide per il quadriennio 2025-2028. L'assemblea, iniziata alle ore 18:00, ha portato all'elezione delle seguenti figure:

Presidente del Comitato Regionale : Piero Di Cristinzi

: Piero Di Cristinzi Vice Presidente del Consiglio Direttivo del C.R. Molise : Michele Mastrangelo

: Michele Mastrangelo Consiglieri del C.R. Molise : Lino Raimondo, Domenico Santorelli, D’Alessandro e Maurizio Sabelli, che ha sostituito Armando Sammartino, dimissionario

: Lino Raimondo, Domenico Santorelli, D’Alessandro e Maurizio Sabelli, che ha sostituito Armando Sammartino, dimissionario Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti : Giovanni Di Palma

: Giovanni Di Palma Delegati Assembleari LND: Annalisa Melloni e Salvatore Mazzocco

L'elezione di due membri provenienti da Agnone, tra cui Maurizio Sabelli nel Consiglio Direttivo e Annalisa Melloni come Delegata Assembleare, rappresenta un motivo di orgoglio per il calcio altomolisano. Maurizio Sabelli va a sostituire nel direttivo Armando Sammartino dimessosi dopo aver ben rappresentato per molti anni, il calcio altomolisano nell'organo direzionale regionale

Dopo le votazioni, si è tenuta la consueta "Festa del Calcio Molisano", durante la quale sono stati premiati i protagonisti della stagione sportiva 2023-2024. Tra i riconoscimenti:

Olympia Agnonese ha ricevuto un premio per la vittoria del girone nella categoria Esordienti Provinciale, ritirato dal Vice Presidente Sica dell'Olympia Agnonese.

Alla cerimonia hanno partecipato il Presidente della LND, Giancarlo Abete, membri del Consiglio Direttivo, e autorità politiche e istituzionali del Molise. La presenza del Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, non è stata confermata a causa di impegni federali.