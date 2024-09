Unisciti a Noi: Al Via la Campagna Soci 2024/2025 del Teatro Italo-Argentino â€“ Emozioni In Arrivo!

Al via la Campagna Soci 2024/2025 del Teatro Italo-Argentino

A partire da lunedì 16 settembre, prenderà ufficialmente il via la campagna soci per la stagione teatrale 2024/2025 del Teatro Italo-Argentino. Ogni contributo rappresenta un tassello prezioso per costruire una stagione ricca di spettacoli accattivanti, appassionanti e in grado di soddisfare i gusti più diversi.

Negli ultimi mesi, l'associazione "Amici del Teatro Italo-Argentino" ha lavorato instancabilmente per completare gli interventi di efficientamento energetico e l'adeguamento della struttura in corso Vittorio Emanuele. Il teatro sarà presto pronto per riaprire le sue porte, più moderno e accogliente che mai, con l’obiettivo di regalare emozioni indimenticabili.

Subito dopo l'inaugurazione, prenderà il via anche la campagna abbonamenti. Il vostro sostegno sarà fondamentale per garantire la piena funzionalità di questo storico luogo di cultura, essenziale per la vita culturale di Agnone. Non vediamo l’ora di sorprendervi!