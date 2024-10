Olympia Agnonese vs Virtus Gioiese: Vittoria Magistrale per 5-0

L’Olympia Agnonese si impone con un netto 5-0 contro la Virtus Gioiese nella sesta giornata del campionato di Eccellenza Molise. Una partita dominata sin dal primo minuto dai ragazzi guidati da Mister Dell'Oglio, che hanno mostrato grande compattezza e superiorità tecnica contro una squadra ben attrezzata, ma incapace di fronteggiare lo straordinario gioco dell'Olympia.

La squadra di casa apre le danze già al 5’ minuto con un bellissimo gol di Coppola, il cui tiro si infila perfettamente all’incrocio dei pali. Da lì in poi, l’Olympia non si ferma: D’Orta segna il raddoppio al 25’, seguito da Abbate al 29’ che chiude il primo tempo sul 3-0. Le reti nascono da azioni fluide, con ottimi fraseggi e triangolazioni che mettono in seria difficoltà la difesa avversaria.

Nel secondo tempo, dopo soli 5 minuti, Brunetti segna il quarto gol, portando la partita su un binario ancora più favorevole per l’Olympia. La difesa si dimostra solida, mantenendo gli avversari lontani dall’area di rigore grazie anche alla superba prestazione del giovane portiere Pazzola, classe 2007, che si è distinto per sicurezza e maturità, nonostante la sua giovane età.

Allo scadere del tempo regolamentare, Di Ciocco trasforma un calcio di rigore al 90’, firmando il suo primo gol stagionale e chiudendo il match con una "manita" ai danni della Virtus Gioiese. Nei minuti finali, Mister Dell’Oglio concede spazio anche a Torelli, promettente giovane proveniente dal settore giovanile, dimostrando così fiducia nei giovani talenti della rosa.

A fine partita, il commento di Sica è chiaro: “Una vittoria che era necessaria, che fa salire la squadra in classifica e fa bene al morale. Speriamo di continuare su questo trend positivo.” I tifosi sugli spalti hanno sostenuto calorosamente la squadra per tutta la partita, contribuendo a creare un'atmosfera elettrizzante.

Il Mister Dell’Oglio era oggi solo in panchina, senza mister Menna che purtroppo per motivi di lavoro ha lasciato l'incarico di Mister conferitogli dalla societa',la società e tutto lo staff tecnico e giocatori lo ringraziano per il lavoro svolto e per la professionalità dimostrata e il grande attaccamento alla gloriosa Olympia.

Dell'Oglio ha ancora una volta confermato la sua capacità di leggere bene le partite e valorizzare ogni singolo giocatore. L’Olympia ora guarda con fiducia al prossimo appuntamento contro il Montenero, con l’obiettivo di continuare a raccogliere risultati positivi e mantenere il buon momento.

Momenti chiave:

Coppola apre le marcature al 5’

D’Orta e Abbate segnano il secondo e il terzo gol nel primo tempo

Brunetti fa 4-0 al 50’

Di Ciocco chiude la partita su rigore al 90’

Una prestazione di squadra impeccabile, che fa ben sperare per il proseguo della stagione. Olympia Agnonese si conferma una squadra solida e pronta a lottare per i piani alti del campionato di Eccellenza Molise.