3Âª Edizione della Festa della Castagna a San Massimo (CB)

La suggestiva atmosfera autunnale del borgo di San Massimo si prepara ad accogliere la 3ª Edizione della Festa della Castagna, un evento imperdibile per gli amanti della tradizione e della buona cucina. L'appuntamento è fissato per venerdì 18 e sabato 19 ottobre 2024, a partire dalle ore 19:00 in Piazza Marconi, dove il fascino del bosco incontrerà la convivialità del borgo.

Durante la festa sarà possibile assaporare delizie gastronomiche locali come polenta, gnocchi ai porcini e tartufo, il celebre caciocavallo impiccato, e naturalmente le protagoniste indiscusse: le castagne. A completare il menù, gustosi panini e l'immancabile vin brulé, per un'esperienza culinaria che celebra le tradizioni del territorio molisano.

Oltre al cibo, la festa sarà animata da musica dal vivo, che allieterà la serata fino a tarda notte, creando un'atmosfera festosa e coinvolgente. Per facilitare la partecipazione, sarà disponibile un servizio navetta gratuito per tutti i visitatori.