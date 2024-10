Una super e gloriosa Olympia fa cinquina al Ripalimosani

In un pomeriggio di grande calcio, l'Olympia ha messo in scena una prestazione magistrale, sconfiggendo il Ripalimosani con un netto 5-0. I ragazzi guidati dal mister Antonio Dell'Oglio, con la sua lunga esperienza sia nel calcio professionistico che dilettantistico, hanno dimostrato di meritare ben altro rispetto alla posizione attuale in classifica, anche in virtù della recente eliminazione dalla Coppa Italia.

La partita, giocata con un'intensità e una tecnica superiori, ha visto l'Olympia dominare il campo. L'eroe della giornata è stato senza dubbio Angelo Brunetti, che ha aperto le marcature al ventesimo minuto con un gol di pregevole fattura, frutto di un bel fraseggio collettivo. Dieci minuti dopo, Brunetti ha raddoppiato, portando il punteggio sul 2-0.

A chiudere un primo tempo straordinario ci ha pensato il bomber Di Ciocco, che ha siglato il terzo gol al termine di un'azione ben orchestrata, assistito da D'Orta. Con il punteggio di 3-0, le squadre sono andate negli spogliatoi, ma le emozioni non erano ancora finite.

Nel secondo tempo, l'Olympia ha continuato a macinare gioco: D'Abbate ha portato il risultato sul 4-0 con un gol spettacolare, servito da un euro-passaggio di Pavone, anch'esso oggetto di attenzioni da parte di squadre professionistiche. Infine, a dieci minuti dalla fine, D'Orta ha siglato il quinto gol con un’azione corale che ha entusiasmato il pubblico presente. A pochi minuti dalla conclusione, c'è stato anche l'esordio in Eccellenza per il nuovo portiere Giuseppe D'Urso, subentrato a Pazzola. Un momento significativo che ha dimostrato la fiducia della squadra nei nuovi innesti.

Il vice presidente Sica ha commentato con entusiasmo l'ottima prestazione della squadra e ha confermato l'interesse di alcuni club professionistici per alcuni giocatori, sottolineando la crescita e il potenziale dell'Olympia. Il pubblico, numeroso e festante, ha applaudito i ragazzi per il bel gioco e la determinazione mostrata in campo.

Tuttavia, la giornata ha riservato anche una nota amara: l'argentino Luciani ha comunicato la sua decisione di tornare a casa per motivi di lavoro. La sua partenza ha suscitato emozione tra compagni e tifosi, che lo hanno omaggiato con un lungo applauso, riconoscendo il suo impegno e l'attaccamento ai colori granata. La società ha voluto ringraziarlo per la sua serietà e professionalità, augurandogli un grande in bocca al lupo per il futuro.

L'Olympia, insomma, si prepara a continuare il proprio cammino con rinnovato entusiasmo e la voglia di riscatto, dimostrando che il lavoro e la passione possono portare a grandi risultati.