Lâ€™economia verde prende forma: le Green Communities. Il Sindaco di Capracotta al Convegno nei Monti Sibillini

Nel suggestivo scenario dei Monti Sibillini, ieri 26 ottobre, si è svolto un incontro significativo con Marco Bussone e Giampiero Feliciotti, presidente dell’Unione Montana dei Monti Azzurri, per discutere di Green Communities e Servizi Ecosistemici. Tra i partecipanti, il sindaco di Capracotta, Candido Paglione, ha sottolineato l’importanza di affrontare le sfide comuni delle montagne italiane.

Durante la conversazione, sono emerse tematiche cruciali, tra cui fiscalità differenziata, il nuovo ddl Montagna e la valorizzazione dei boschi. Un parterre di esperti ha contribuito a delineare un nuovo modello di governance per affrontare la crisi climatica e demografica, evidenziando l’importanza di collaborazioni intercomunali.

Paglione ha inoltre ribadito l'errore della chiusura delle comunità montane, un passo che ha indebolito le popolazioni locali. La proposta di ripensare a questo modello istituzionale, senza tornare indietro alle vecchie dieci Comunità Montane, ma piuttosto creando presidi montani efficaci, è vista come fondamentale per uno sviluppo sostenibile. L'incontro rappresenta un passo importante verso la costruzione di un futuro in cui le risorse delle comunità montane possano essere gestite con maggiore efficacia.