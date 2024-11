Vastogirardi trionfa sull'Olympia 6-1: Una vittoria meritata. Mister dell'Oglio analizza gli errori della sua squadra

Agnone 10 novembre 2024– Un trionfo schiacciante per il Vastogirardi, che batte 6-1 l'Agnonese in una partita senza storia. La squadra capolista ha dominato dal primo all’ultimo minuto, mostrando una forza superiore in tutti i reparti, con un gioco fluido e una netta superiorità tecnica e fisica. Il risultato riflette fedelmente l’andamento del match, con la squadra di mister Agnelli che ha fatto valere la propria qualità.

Il Vastogirardi, che può vantare un mix di giocatori di talento provenienti da diverse nazioni, tra cui numerosi extracomunitari ed europei, ha mostrato una compattezza e una coesione che giustificano pienamente la sua posizione di primato in classifica. La qualità del gioco e l’organizzazione tattica hanno fatto la differenza, e nonostante qualche lieve disattenzione difensiva, la squadra ha dimostrato di meritare il primato.

Dall'altra parte, la squadra di mister dell'Oglio ha faticato fin dall'inizio. "Oggi abbiamo visto un Vastogirardi molto più forte di noi, ma c'è anche tanta amarezza per il risultato troppo ampio", ha dichiarato l'allenatore dopo il fischio finale. "Abbiamo commesso troppi errori, soprattutto in fase difensiva. Non siamo riusciti a contenere il loro attacco e qualche errore individuale poteva essere evitato". La squadra ha sofferto il match, affrontandolo con un certo timore e non riuscendo a esprimere il proprio gioco. La distanza con gli avversari si è fatta sentire, anche mentalmente.

Sica, il vice presidente dell'Olympia ha riconosciuto la necessità di alcuni aggiustamenti nell’organico, ma ha ribadito che il gruppo ha delle potenzialità: "L’organico c’è, dobbiamo solo lavorare sui dettagli e migliorare. Questi risultati fanno parte del percorso di crescita". Nonostante la delusione per il pesante punteggio, il misterdell'Oglio ha messo in evidenza la determinazione di andare avanti, senza farsi abbattere da una sconfitta che, a suo dire, era anche "prevedibile".

Il match è stato anche influenzato dalla direzione arbitrale, che non ha convinto i più. A dire di Sica, l'arbitro è stato troppo permissivo, lasciando correre situazioni di gioco potenzialmente pericolose: "Ci sono stati falli evidenti che non sono stati sanzionati. L’arbitro non ha gestito bene la partita, lasciando troppe situazioni senza intervento. In un incontro così importante, questo ha influito sullo svolgimento del gioco".

La stagione è lunga, e la squadra ha il tempo per correggere gli errori e tornare in carreggiata, consapevole che la competitività della categoria richiede continui miglioramenti.