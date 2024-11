Trivento in lutto per la tragica morte di Gloria Griguoli: il cordoglio del sindaco Luigi Pavone

Il sindaco di Trivento, Luigi Pavone, ha espresso un profondo cordoglio per la tragica morte di Gloria Griguoli, deceduta in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Ripalimosani, Pavone ha dichiarato:

«Ogni parola risulta superflua di fronte alla tragica notizia che ha sconvolto la nostra comunità. Ci stringiamo con profonda commozione e vicinanza al dolore della famiglia della giovane Gloria. A loro va tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza, per quanto possa essere di conforto in un momento così difficile.»

Il sindaco ha anche voluto esprimere la sua solidarietà alla famiglia del fidanzato di Gloria, coinvolto nell'incidente, aggiungendo: «Il nostro pensiero va anche alla famiglia del giovane fidanzato, ed anche a loro esprimiamo la nostra solidarietà e la nostra sentita vicinanza.»

Infine, Pavone ha invitato tutta la comunità al massimo rispetto per le famiglie coinvolte in questa tragedia: «Invito tutti al massimo rispetto e alla massima discrezione per la famiglia di Gloria e quella del giovane fidanzato.»

Il tragico incidente ha scosso profondamente la comunità locale, che si è unita in un abbraccio collettivo di dolore e sostegno.