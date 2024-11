Olympia combatte e pareggia 1-1 contro il F.C. Matese: Grinta e cuore non bastano per la vittoria

Una grande prestazione dell'Olympia di mister Dell'Oglio, che ha affrontato il F.C. Matese con grande carattere, nonostante i numerosi infortuni che hanno colpito la squadra durante la partita. Alla fine, il match si è concluso con un 1-1 che, pur non dando i tre punti, rappresenta un segnale positivo per il gruppo granata, attualmente rimaneggiato ma mai arrendevole.

La partita è iniziata con grande intensità, con entrambe le squadre che hanno lottato su ogni pallone. L'Olympia, purtroppo, ha subito diversi infortuni nel corso della prima frazione. Dopo circa 30 minuti, Litterio è stato costretto a lasciare il campo per un problema fisico, sostituito prontamente da Vazzana, che si è fatto subito notare per la sua grinta e il suo impegno.

Il Matese, squadra ben organizzata e al quarto posto in classifica, ha cercato di sfruttare le difficoltà fisiche degli avversari, ma l'Olympia ha risposto con una difesa solida e compatta. Le squadre alla fine del primo tempo sono andate negli spogliatoi sul punteggio di 0-1.

Il secondo tempo è iniziato con un'altra brutta notizia per l'Olympia. Valentino, ha dovuto abbandonare il campo per un infortunio, sostituito dal giovane Verdile. Nonostante i numerosi cambi forzati, la squadra granata non si è mai abbattuta. In particolare, D'Orta e Meoli hanno mostrato una tenacia e un attaccamento alla maglia davvero commoventi. Anche se non al meglio della forma, entrambi hanno lottato con tutte le loro forze, difendendo il risultato con determinazione. Il pareggio è arrivato al 20' del secondo tempo con una bella azione di d Abbate che mette al centro e Coppola mette in rete

Nel finale di partita, a soli 10 minuti dal termine, Meoli ha avuto una grande opportunità per portare l'Olympia in vantaggio. Con una conclusione al volo che ha sfiorato il palo, il difensore granata ha mancato di pochissimo il gol che avrebbe potuto decidere l'incontro. Un'occasione che avrebbe premiato l'eroico spirito combattivo della squadra, ma che purtroppo non è andata a buon fine.

Al termine del match, mister Dell'Oglio non ha potuto fare a meno di elogiare la prestazione dei suoi ragazzi. "Una partita giocata in modo perfetto, sotto tutti i punti di vista: impegno, tecnica e spirito di squadra. Nonostante le difficoltà e i numerosi infortuni, i ragazzi hanno eseguito con precisione gli schemi e i suggerimenti che avevamo preparato. Sono davvero orgoglioso di loro."

Il mister ha poi sottolineato l'attaccamento alla maglia dei suoi giocatori: “Lodevole e commovente è stato il loro impegno, davvero inarrestabile. I ragazzi non si sono mai arresi e hanno dato tutto, anche quando le forze stavano per venire meno. Un grazie a tutti per l'impegno e per aver difeso i colori della nostra squadra con tanta passione.”

A fine partita, il vice presidente dell'Olympia, Sica, ha voluto ringraziare pubblicamente anche i tifosi e i genitori dei ragazzi. “Un ringraziamento speciale va ai genitori, che non solo hanno supportato i propri figli ma hanno anche incitato la squadra per tutti i 90 minuti. Un grazie di cuore anche ai numerosi tifosi e ultras che, nonostante la lunga trasferta, hanno seguito la squadra e non hanno mai fatto mancare il loro calore e il loro tifo. Veramente, sono stati il nostro 12° giocatore in campo.”

Alla fine, il risultato di parità non ha di certo smorzato l'entusiasmo e la fiducia nell'ambiente Olympia. Nonostante le difficoltà, la squadra ha mostrato di avere una grande forza di carattere, e il mister Dell'Oglio ha tutte le ragioni per essere soddisfatto del lavoro svolto fino ad ora. L'Olympia, nonostante gli infortuni e le difficoltà, ha dimostrato che la grinta e l'attaccamento alla maglia sono valori che vanno ben oltre il risultato finale. Il pareggio contro il F.C. Matese è un punto importante da cui ripartire, e i tifosi sanno che la strada è quella giusta.

L'appuntamento ora è per la prossima partita, con l'Olympia pronta a dare il massimo per tornare alla vittoria.