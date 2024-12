Il ritorno di Colato Riccardo: Una promessa per l'Olympia Agnonese

Dopo un breve periodo trascorso alla società del Venafro Calcio, il giovane talento Riccardo Colato, classe 2006, fa ritorno all'Olympia Agnonese, la sua casa calcistica, per continuare la sua crescita sotto la guida esperta di mister Dell'Oglio. Nato ad Agnone e cresciuto nel settore giovanile dell'Olympia, Riccardo ha sempre dimostrato un grande talento, mettendosi in evidenza in ogni categoria in cui ha militato.

Fin dai primi passi nel mondo del calcio, Riccardo ha disputato campionati di alto livello, mostrando abilità e determinazione. Il suo impegno e il suo talento lo hanno portato a essere convocato nella rappresentativa del Molise, partecipando a ben due edizioni del Torneo delle Regioni, prima nella categoria Allievi e poi in quella Juniores. Inoltre, ha preso parte al prestigioso Torneo Nazionale del Corpus Domini a Campobasso, un evento che ha visto la partecipazione di alcune delle migliori formazioni giovanili d'Italia.

Ma non è solo con le selezioni regionali che Riccardo ha fatto parlare di sé. Nel 2022, a soli 16 anni, ha esordito nel campionato di Eccellenza Molise, vestendo la maglia dell'Olympia Agnonese. In quella stagione, ha disputato numerose partite, mettendo in mostra prestazioni convincenti e contribuendo con qualche gol, segno della sua maturità calcistica nonostante la giovane età. Il suo talento e la sua voglia di emergere non sono passati inosservati, tanto che ha partecipato a numerosi provini con società professionistiche, ottenendo sempre buoni apprezzamenti per le sue qualità.

Nel campionato successivo, Riccardo ha continuato a brillare con l'Olympia Agnonese, disputando tutte le partite e confermando di essere uno dei punti di riferimento della squadra. La sua crescita, sia tecnica che mentale, è stata costante e promettente, e il ritorno in granata è motivo di grande entusiasmo per la società e i tifosi.

L'Olympia Agnonese augura a Riccardo un futuro ricco di soddisfazioni e successi. Il ritorno di Colato, unito alla passione e all'entusiasmo che lo contraddistinguono, rappresenta una grande opportunità per lui e per la squadra. Con la sua determinazione, il suo impegno e il suo amore per i colori granata, Riccardo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, all'insegna della crescita e dei traguardi da raggiungere.

In bocca al lupo, Riccardo! La tua passione per il calcio e l'Olympia Agnonese sono il miglior auspicio per un futuro ricco di successi e soddisfazioni!