Giovanna Sferra: Un sentito ringraziamento al personale del Veneziale di Isernia e a tutti coloro che le sono stati vicini

Giovanna Sferra recentemente ricoverata presso l'ospedale Veneziale di Isernia per alcuni accertamenti, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento per la qualità delle cure ricevute. Un elogio particolare è stato rivolto al personale medico e non medico per la loro professionalità, competenza e umanità, che le hanno garantito un'assistenza eccellente. Inoltre, la signora Sferra, facente parte del personale ATA, ha ringraziato con affetto i docenti, i bambini e le famiglie della sua scuola per i pensieri a lei dedicati, sottolineando il valore del sostegno morale ricevuto in questo momento delicato. Infine, un ringraziamento speciale è andato alla sua famiglia, per essere stata al suo fianco con premura e dedizione, dimostrando quanto sia fondamentale il supporto familiare nella cura del benessere. Un gesto di gratitudine che celebra la buona sanità e l'importanza della comunità.