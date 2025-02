Olympia Agnonese inarrestabile: vittoria netta contro il C.N.C. Sporting e corsa verso l'alto della classifica

Un altro passo importante verso la salvezza per l'Olympia Agnonese, che oggi ha battuto con autorevolezza il C.N.C. Sporting, conquistando tre punti fondamentali per risalire la classifica. Dopo il successo in trasferta contro la Fraterna, i giovani leoni di mister Bonomi e mister Dell'Oglio si sono imposti senza difficoltà, superando gli avversari in ogni zona del campo.

L'Olympia ha messo in scena una prestazione spettacolare, con rapidi passaggi, aggressività e una determinazione che ha messo in difficoltà il C.N.C. Sporting per tutti i 90 minuti. La squadra ha giocato un calcio fluido e dinamico, rendendo ogni fase della gara piacevole da vedere. Con questa vittoria, la formazione agnonese si è portata al sestultimo posto, a soli tre punti dalla squadra appena battuta.

A sbloccare il risultato ci ha pensato D'Orta al 15' del primo tempo, sfruttando un assist perfetto dell'inglese Oladye, che ha scatenato una potente azione sulla fascia per poi crossare in area, dove D'Orta ha messo in rete. Dieci minuti dopo, è stato Coppola a raddoppiare con una splendida azione personale: dribblando due avversari in area, ha battuto il portiere avversario con grande freddezza.

Nel secondo tempo, l'Olympia ha continuato ad attaccare senza sosta, sfiorando più volte il terzo gol. Tre occasioni di Memoli, però, sono state sprecate, con il giovane bravo attaccante che, forse oggi troppo frettolosamente, ha calciato al lato della porta. Nonostante qualche imprecisione, la squadra ha confermato la sua superiorità.

Una menzione speciale va a Stefano Pavone, il giovane talento pescarese, che sta vivendo un momento di grande crescita, offrendo prestazioni costanti e mature partita dopo partita.

A fine gara, i giocatori sono stati accolti con entusiasmo e applausi dai tifosi, mentre la dirigenza, guidata dal presidente Russo, ha ricevuto numerosi complimenti per il lavoro svolto. Presenti sugli spalti anche le autorità locali, tra cui il sindaco Saia, il vice sindaco Di Nucci (oggi anche "dottore" in panchina) e il consigliere delegato allo sport Marcovecchio.

L'attenzione si sposterà ora verso i prossimi appuntamenti: mercoledì, la gara della Nazionale Femminile, e domenica la grande finale di Coppa Molise. Due appuntamenti cruciali per continuare a rendere Agnone e la gloriosa Olympia protagonisti nel panorama calcistico regionale.

La città è pronta a sostenere la sua squadra, con l'obiettivo di una stagione che, partita tra alti e bassi, sta ormai prendendo la piega giusta.