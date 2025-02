Lutto per la scomparsa della Dott.ssa Ilaria Biagini, 34 anni: la comunità agnonese vicina alla famiglia Savastano

La comunità agnonese si stringe con affetto alla famiglia Savastano per la prematura scomparsa della Dott.ssa Ilaria Biagini, giovane medico ricercatrice di 34 anni, fidanzata del Dott. Alfonso Savastano, originario di Agnone. La dottoressa Ilaria lottava da anni contro una grave malattia. La tragica notizia ha sconvolto non solo i suoi familiari, ma anche tutta la comunità sanitaria e scientifica, che piange la perdita di una professionista apprezzata e di una persona di grande umanità.

Originaria di Pistoia, Ilaria lavorava presso l’ospedale di Careggi a Firenze e ricopriva anche il ruolo di consigliera nel Cda Ortottisti dell’Ordine di Firenze. Nonostante la lunga battaglia contro una grave malattia, Ilaria ha sempre affrontato la vita con grande coraggio, dedicandosi con passione alla sua professione e lasciando un’impronta indelebile nel cuore di chi l’ha conosciuta.

Desideriamo condividere il toccante post scritto dalla Dott.ssa Cristina Savastano, che ben esprime il dolore e l’amore per Ilaria:

“A 34 anni pensi che il mondo sia ai tuoi piedi, che puoi sconfiggere tutto e tutti e poi, invece, arriva la sentenza. La più atroce che si possa immaginare. Eri la gioia di tutti noi, il tuo sorriso vivrà sempre nella nostra quotidianità. Ti devo tanto, il tuo amore per la vita, per il tuo lavoro, per le cose belle ha contagiato tutti noi. Saluta la mia mamma lassù dove starete sicuramente trascorrendo già qualche ora insieme. RIP, SUPER ILA! ”

La comunità di Agnone si unisce al dolore della famiglia Savastano, offrendo il suo abbraccio e le sue più sentite condoglianze in questo momento di grande tristezza.