Gravina Rieletto alla Presidenza della FIGC: Annalisa Melloni in rappresentanza del Molise nell'Assemblea Elettiva

Si è svolta ieri all'Hotel Rome Cavalieri l'assemblea elettiva della FIGC, che ha visto Gabriele Gravina riconfermato per il suo terzo mandato alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Gravina, candidato unico, ha ottenuto un impressionante 98,68% dei voti, consolidando ulteriormente il suo consenso rispetto alle precedenti elezioni del 2018 (97,2%) e del 2021 (73,45%).

All'evento hanno partecipato numerosi esponenti di spicco del calcio internazionale, tra cui il presidente della UEFA Aleksander Ceferin, il suo vice Zbigniew Boniek, il presidente della FIFA Gianni Infantino e il commissario tecnico della Nazionale Italiana Luciano Spalletti. Era presente anche Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Un momento significativo dell'assemblea è stato l'intervento dei 274 delegati, che rappresentavano i dilettanti, la Lega Pro, la Serie B, Serie A, arbitri e atleti.

Per il Molise, era presente Annalisa Melloni, storica figura del calcio dilettantistico regionale. Melloni ha portato la voce delle piccole realtà locali, contribuendo a dare visibilità al Molise e alle sue realtà calcistiche a livello nazionale.

Con questo rinnovo di fiducia, Gravina avrà un altro quadriennio per proseguire il suo lavoro di sviluppo e rinnovamento del calcio italiano, con particolare attenzione anche alle realtà minori, come dimostrato dalla partecipazione di figure come Annalisa Melloni.