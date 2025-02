Lâ€™Olympia Agnonese continua la corsa in Eccellenza: 2-0 al Montenero e terza vittoria consecutiva

L'Olympia Agnonese di mister Bonomi e dell’Oglio continua la sua marcia verso l’alto nella classifica del campionato di Eccellenza, centrando oggi una vittoria fondamentale per 2-0 contro il Montenero. Un successo che segna la terza vittoria consecutiva per i ragazzi granata, la quarta partita positiva in fila, a dimostrazione di un momento di forma eccezionale.

La partita, giocata al "Civitelle" davanti a un numeroso e appassionato pubblico, ha visto l'Olympia dominare in lungo e in largo. Con triangolazioni veloci, fraseggi e schemi imprevedibili, i giovani leoni granata hanno messo in evidenza una tecnica individuale di alto livello e un ottimo spirito di squadra. La superiorità della formazione di casa è stata netta, tanto che il Montenero non è mai riuscito a impensierire il portiere Pazzola, sempre attento tra i pali.

Il vantaggio arriva al 15’ del primo tempo: una bella triangolazione porta un cross in area, dove il bravo Oladye, lanciato nella mischia, trova la rete. 1-0 e il pubblico esplode di gioia. Nonostante un tentativo di reazione da parte degli avversari, il Montenero non riesce mai a rendersi pericoloso, e il primo tempo si chiude con il vantaggio dell'Olympia.

Nella ripresa, i ragazzi di mister Bonomi mantengono il controllo del gioco, continuando a produrre occasioni. Tra queste, un errore di Colato in area, che spreca una facile occasione per raddoppiare. Ma è al 70' che arriva il secondo gol, grazie a una splendida azione personale di D'Orta. Dopo aver superato due avversari, entra in area e con freddezza batte il portiere avversario per il 2-0 definitivo.

La partita si chiude con il risultato di 2-0, sotto un cielo di incitamenti incessanti da parte degli ultras che hanno spinto la squadra verso una vittoria fondamentale. A fine gara, la squadra ha voluto ringraziare i tifosi, concludendo sotto la tribuna, applaudendo e ricevendo l'affetto di tutti i presenti.

La società, ovviamente soddisfatta per il risultato, spera che questi successi possano contribuire a creare un nuovo entusiasmo, simile a quello degli anni della Serie D, con l'auspicio di attrarre nuove risorse e contributi economici che possano rafforzare il progetto e pianificare al meglio la prossima stagione. L’obiettivo è quello di riportare l'Olympia ai vertici, come nei 14 anni di militanza in Serie D, contribuendo anche all’economia del paese.

Un'ottima prestazione anche da parte dell’arbitro e dei suoi collaboratori, che hanno gestito la partita con grande professionalità. Il riconoscimento della superiorità della squadra granata è stato condiviso anche dai dirigenti della società avversaria, a testimonianza di una vittoria meritata e di un gioco di qualità.

L'Olympia Agnonese si conferma quindi una squadra in ascesa, pronta a combattere per un posto di prestigio nella classifica di Eccellenza.