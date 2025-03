ParitÃ  al Civitelle: Olympia Agnone e Venafro si dividono la posta in palio

Finisce 1-1 l'atteso confronto tra l'Olympia Agnone e il Venafro al Civitelle, in una cornice di pubblico numerosa e appassionata. Non si vedeva una simile affluenza al Civitelle da tempo, con molti tifosi giunti anche da Venafro, testimoniando il buon rapporto sportivo e la rivalità leale tra le due squadre.

La sfida, equilibrata e combattuta, ha visto protagoniste due squadre in ottima forma, con l'Olympia che arriva da un positivo filotto di risultati e il Venafro che occupa la quarta posizione in classifica. Le due compagini hanno messo in mostra una partita tecnicamente di alto livello, con rapidi capovolgimenti di fronte e occasioni per entrambe.

Nel primo tempo è l'Olympia a partire con il piede giusto, creando subito tre pericolose occasioni da gol nei primi dieci minuti, ma l’estremo difensore del Venafro si è fatto trovare pronto. Dall'altra parte, il Venafro ha risposto colpendo la traversa con un’azione veloce. A due minuti dal termine della prima frazione, però, è il Venafro a passare in vantaggio grazie a Ricamato, ex di turno, che approfitta di una disattenzione difensiva e infila la rete.

Nella ripresa l'Olympia non si dà per vinta e, spinta dalla determinazione dei suoi giovani, continua ad attaccare. Gli sforzi vengono premiati al 25' quando Angelo Brunetti, ben posizionato in area, recupera palla e pareggia con un rapido movimento, segnando il gol dell'1-1.

Nei minuti finali entrambe le squadre vanno vicine al colpaccio. Prima il Venafro, poi l'Olympia, sfiorano il gol della vittoria, ma entrambi i portieri, Pazzola per l'Olympia e l'estremo difensore venafrano, sono protagonisti di due ottime parate, salvando il risultato

Un tocco speciale ha arricchito l'atmosfera dell'incontro, con l’ingresso in campo dei giocatori dell'Olympia accompagnato dalla consegna di un mazzetto di mimosa, simbolo della Festa della Donna. Un gesto apprezzato e voluto dall'assessore Gennarelli, che ha donato il fiore alle donne sugli spalti in onore della ricorrenza.

Dal punto di vista arbitrale, però, la partita ha lasciato qualche ombra. Nonostante un incontro generalmente corretto, l’arbitro non ha convinto pienamente. Già nella prima parte della gara ha ammonito il bravo Pavone dell'Olympia, limitandone l'aggressività per il resto della partita, mentre per il Venafro non sono state comminate ammonizioni nonostante alcune azioni fallose. Un trattamento che ha suscitato qualche perplessità, considerando il metro di giudizio adottato, non sempre coerente. Non è la prima volta che questo arbitro ha lasciato l'impressione di un atteggiamento un po’ troppo protagonista, e la sua prestazione complessiva è stata giudicata negativamente.

In conclusione, un punto che soddisfa entrambe le squadre, che continuano il loro buon cammino in campionato. L'Olympia ha dimostrato carattere, mentre il Venafro ha consolidato la sua posizione in classifica..