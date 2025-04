L'Olympia Trionfa sull'Aurora Alto Casertano: 11Â° Risultato Positivo Consecutivo e Scalata Inarrestabile in Classifica

Continua la marcia trionfale dei giovani leoni della gloriosa Olympia, che sotto la guida dei mister Bonomi e Dell'Oglio hanno ottenuto un'altra vittoria fondamentale, battendo 1-0 l'Aurora Alto Casertano, seconda in classifica. Questo successo, che segna l'undicesima vittoria consecutiva, consente all'Olympia di consolidare l'ottavo posto a soli due turni dal termine della stagione, con l'ambiziosa scalata verso le posizioni di vertice che sembra inarrestabile.

Il punteggio di 1-0, tuttavia, non rende giustizia alla netta superiorità della squadra, che ha dominato la partita sotto ogni aspetto: tecnica, gioco e determinazione. L'Olympia ha creato numerose occasioni da gol, soprattutto nel primo tempo, quando almeno tre opportunità sono state sciupate, e un’altra nella ripresa. Nonostante il risultato risicato, i ragazzi hanno messo in campo una prestazione impeccabile, mostrando una condizione fisica e mentale invidiabile. Da segnalare che nell’ultimo quarto d’ora la squadra ha giocato quasi in dieci per un infortunio alla spalla di Alessandro Antenucci, giovane talento locale.

Il gol vittoria arriva al 15' del secondo tempo, con una conclusione da fuori area di Angelo Brunetti che si infila sotto la traversa, dimostrando una qualità tecnica da grande categoria. Un gol che è frutto di una prestazione di squadra che ha surclassato l'avversario, meritatamente premiato con i tre punti.

Ottima anche la performance del portiere Caravano, classe 2005, di Salerno, che ha salvato la squadra in più occasioni con interventi decisivi. Le sue parate hanno contribuito a mantenere il risultato e a garantire la vittoria.

Il clima in casa Olympia è di grande euforia. Il presidente Russo, visibilmente soddisfatto, ha elogiato il lavoro svolto dai mister e dai giocatori, sottolineando come la squadra stia tornando ai fasti dei vecchi tempi, giocando a memoria, senza timore e con un grande spirito di sacrificio. L’entusiasmo è palpabile anche tra i dirigenti, che sperano che sempre più persone si avvicinino alla società, attratti dai successi e dal bel gioco che i ragazzi stanno esprimendo sul campo.

L'appuntamento per il prossimo impegno è fissato dopo le vacanze pasquali, quando l'Olympia ospiterà il Guglionesi, in un match che promette di essere un'altra grande occasione per continuare la scalata in classifica.