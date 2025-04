Marco Amendola Nuovo Segretario Provinciale del PD di Isernia: Alessia Panico alla Guida del Circolo Cittadino

Isernia, 5 aprile 2025 – Le operazioni di voto nei seggi allestiti nel capoluogo pentro e negli altri centri della provincia hanno decretato i nuovi leader del Partito Democratico di Isernia. Marco Amendola è il nuovo segretario provinciale del partito, mentre Alessia Panico è stata eletta alla guida del circolo cittadino di Isernia.

Il congresso dei Dem ha visto una partecipazione significativa degli iscritti, che sono stati chiamati a scegliere il segretario di Federazione e i componenti dell’assemblea provinciale. Due le liste in corsa: quella guidata da Amendola, espressione di una parte del PD che da tempo chiede un rinnovamento, e quella capitanata da Agata Midea, che ha trovato il sostegno di chi ha auspicato continuità con la segreteria uscente.

La vittoria di Amendola segna una svolta per il Partito Democratico di Isernia, con la promessa di nuovi impulsi per la Federazione e di un maggiore coinvolgimento degli iscritti. In parallelo, l’elezione di Alessia Panico a capo del circolo cittadino di Isernia rappresenta un’importante novità a livello locale, con l’intento di portare un cambiamento significativo anche nella gestione del partito a livello di capoluogo.

Il congresso, svolto in un clima di grande partecipazione e confronto, ha messo in evidenza la voglia di rinnovamento e la necessità di rinnovare la politica locale, avviando una nuova fase per il PD isernino. Gli eletti sono chiamati ora a raccogliere le sfide future e a lavorare per un partito che risponda alle esigenze e alle attese della comunità.