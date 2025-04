Colato decisivo su rigore: il Molise batte la Calabria 2-1 all’esordio nel Torneo delle Regioni

È iniziato in Sicilia il Torneo delle Regioni 2025 e il Molise Juniores esordisce sul campo “Salvatore Consales” di Rosolini (provincia di Ragusa), con una vittoria importante contro la Calabria, imponendosi con il risultato di 2-1. A decidere la sfida è stato un rigore trasformato da Riccardo Colato, giovane talento dell’Olympia Agnonese, che ha siglato il gol del definitivo vantaggio molisano.

Una prova di carattere per i ragazzi di mister Caruso, che hanno mostrato determinazione e qualità in campo. Tra i protagonisti, spicca proprio Colato, classe 2006, cresciuto nel vivaio dell’Olympia e ormai al suo terzo anno consecutivo in rappresentativa regionale: prima con gli Allievi, ora punto fermo della Juniores.

Non solo una certezza per il Molise, ma anche per la prima squadra dell’Olympia Agnonese, impegnata nel campionato di Eccellenza sotto la guida del duo Bonomi-Dell’Oglio. Colato si conferma elemento imprescindibile, sempre pronto a lasciare il segno, come dimostrato anche in questa prima uscita del torneo.

Grande orgoglio in casa Olympia: il presidente e i dirigenti hanno espresso piena soddisfazione sia per la vittoria del Molise, sia per il gol decisivo firmato dal loro “Agnonese doc”, simbolo della bontà del lavoro svolto nel settore giovanile del club. Domani si torna subito in campo per la seconda giornata del torneo: il Molise sfiderà la Puglia, reduce da una convincente vittoria per 2-0 all’esordio contro la Liguria..