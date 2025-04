Molise Cup: Pescolanciano da sogno! Battuta la capolista, Ã¨ semifinale

Il Pescolanciano, formazione che milita nel campionato di Seconda Categoria – Girone A, ha firmato una vera e propria impresa nella Molise Cup. Al termine di una gara intensa e combattuta, i giallo-rossi si sono imposti per 3-1 nella gara di ritorno contro la capolista Real Santangiolese, guadagnandosi con pieno merito l’accesso alle semifinali della competizione.

Un risultato che ha fatto esplodere di gioia i tifosi, accorsi numerosi a sostenere la squadra in un momento cruciale della stagione. La prestazione è stata impeccabile: determinazione, cuore e tanta voglia di stupire hanno fatto la differenza contro una delle squadre più temute del torneo.

Con questa vittoria, il Pescolanciano non solo dimostra di poter competere ai massimi livelli della competizione, ma rilancia anche le proprie ambizioni: l’obiettivo ora non può che essere la vetta. L’entusiasmo è alle stelle e l’intero ambiente crede nel sogno di arrivare fino in fondo.

Ora tutti con il fiato sospeso in attesa della semifinale: il cammino continua, e Pescolanciano sogna in grande.