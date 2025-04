Molise pronto al debutto nel 61° Torneo delle Regioni Calcio a 5

Il Molise è pronto a scendere in campo con grinta e determinazione nel 61° Torneo delle Regioni Calcio a 5, in programma dal 24 aprile al 1° maggio 2025 in Emilia-Romagna. L’attesissima manifestazione, organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti e riservata alle selezioni regionali delle categorie Juniores, Allievi, Giovanissimi e Femminile, vedrà la partecipazione di tutte le 20 regioni italiane.

Un appuntamento dal valore non solo sportivo, ma anche simbolico e sociale: molte delle gare si disputeranno in comuni colpiti dalle alluvioni del 2023 e 2024, come Ravenna, Forlì, Lugo, Misano e Rimini. Un gesto di solidarietà e riscatto, con il calcio dilettantistico a fare da protagonista.

Le Rappresentative molisane – impegnate in tutte e quattro le categorie – partiranno il 24 aprile alla volta di Misano Adriatico, dove alloggeranno al Park Hotel Kursaal. Le partite inizieranno venerdì 25 aprile, mentre il giorno successivo, sabato 26, non si disputeranno incontri in segno di lutto per la scomparsa di Papa Francesco. Ai fini della qualificazione ai quarti di finale, varranno quindi i risultati delle giornate del 25 e 27 aprile.

L’edizione 2025 si preannuncia come la più seguita di sempre grazie a una massiccia copertura mediatica: dirette streaming, aggiornamenti in tempo reale, social media e una nuova piattaforma digitale renderanno l’evento facilmente accessibile a tifosi e appassionati.

In totale, saranno disputate 126 partite in una settimana, coinvolgendo oltre 1.300 atleti tra i 15 e i 23 anni, accompagnati da staff tecnici, dirigenti e arbitri per un totale di circa 1.500 tesserati FIGC-LND. A sostenere le squadre anche le famiglie e i tifosi, che affolleranno la Riviera Romagnola per un evento che unisce sport, turismo e territorio.

Il Comitato Regionale Molise, con sede a Ripalimosani, si è preparato con impegno e sacrificio per rappresentare al meglio la propria regione e vivere da protagonista una delle manifestazioni più prestigiose del panorama dilettantistico italiano.

Per seguire in tempo reale risultati, classifiche, tabellini e curiosità:

? torneodelleregioni.lnd.it