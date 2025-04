Anpi - Molise celebra il 25 Aprile: un ricco programma di eventi per "Viva la Liberazione!"

Il Molise si appresta a celebrare il 25 Aprile 2025, Festa della Liberazione, con un fitto calendario di iniziative che coinvolgeranno diverse località della regione. Il manifesto dell'evento, intitolato "Viva la Liberazione!", promette una giornata di commemorazione, riflessione e festa, con un focus particolare sulla storia della Resistenza e sui valori della Costituzione italiana.

Un programma variegato:

Le celebrazioni inizieranno già il 10 aprile a Bojano (CB) con la premiazione delle scuole vincitrici del concorso ANPI Molise Art.11 sulla Costituzione italiana. Il 22 aprile, Bagnoli del Trigno (IS) ospiterà una cerimonia al cippo dei Partigiani e un convegno dal titolo "Proprio perché siamo donne" dedicato al ruolo delle donne nella Resistenza.

Il clou degli eventi si concentrerà nel fine settimana del 24-25 aprile. Isernia sarà animata da dibattiti e seminari tematici sulla Liberazione in Abruzzo e Molise, mentre Località Monte Marrone (Sulla linea Gustav) ospiterà un omaggio al partigiano Jaime Pintor e una rievocazione storica con la ricostituzione dell'esercito italiano. Termoli (CB) offrirà interventi e letture partigiane, laboratori e intrattenimento musicale.

Campobasso sarà particolarmente coinvolta con un percorso storico-residenziale che si snoderà da Via Monsignor Bologna al Monumento ai Caduti, con deposizione di fiori e interventi delle autorità. Anche Palata (CB) ricorderà i Partigiani Di Vito Angelo Nicola.

Il ricordo delle vittime del nazifascismo sarà centrale a Capracotta (IS) con la commemorazione dei fratelli Rodolfo e Gasperino Fiadino. Infine, Agnone (IS) renderà omaggio ai partigiani agnonesi, ricordando in particolare Don Armando Viale e Pietro Giusti.

Il manifesto, con il suo titolo e le illustrazioni evocative, sottolinea l'importanza di celebrare la Liberazione come un momento fondamentale della storia italiana, ricordando il sacrificio di coloro che hanno lottato per la libertà e la democrazia.