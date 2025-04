"Torneo delle Regioni 2025: Sicilia di misura sul Molise Femminile, 3-2 all’esordio"

Vittoria della selezione femminile siciliana sul Molise. 2-3 il risultato finale. Molise: 2 Pontarelli (P), Cambio, Campanelli (K), Di Lorenzo, Lisone, Mainolfi, Di Iorio, Donatelli, Gritti, Busico, Palombieri, Okaro. All.: Andrea Pietrunti Sicilia: 3 Baudo (P), Petralito, Pagano, Drago, Messina, Carollo, Bertola, Ferraro, D’Aquino, Gennarini (K), Imbrosiano, Crispi (P). All.: Rosario Davide Nobile Arbitro: Sodano sez. di Bologna Arbitro 2: Cortese sez. di Bologna Cronometrista: Vagnini sez. di Ravenna Note: 100 presenze sugli spalti Reti - Molise: Campanelli (17’ pt e 7’ st); Sicilia: Gennarini (14’pt e 17’ st), Drago (11’ st)

Prima giornata di gare e debutto ufficiale per la selezione Femminile del CR Molise di Mister Pietrunti al 61° Torneo delle Regioni, nella suggestiva cornice del Palazzetto dello Sport “Baden” di Bellaria Igea Marina contro il CR Sicilia. Primissime battute di avvio con la selezione femminile molisana ben determinata sin da subito a fare la differenza. Ci crede subito la Sicilia con Imbrosiano al 4’, ma il suo potente tiro becca in pieno il palo alla destra di portier Pontarelli. Risponde la laterale Busico dopo pochi secondi, ma il suo scaltro ingresso in area viene prontamente bloccato dall’estremo difensore avversario Baudo. Si fa vedere al 5’ la molisana Campanelli, ma il suo tiro viene deviato sulla traversa dalla brava Baudo.

Al 7’ ci prova dalla sinistra la siciliana Carollo, ma il suo lancio sfiora il palo alla destra di Pontarelli. Ci prova la Sicilia al 10’ con Bertola, ma il lancio é troppo semplice per Pontarelli che arresta senza problemi. Si fa vedere in area la siciliana Gennarini al 12’, ma il suo tiro impreciso dirige la sfera sul fondo.

Ancora Sicilia al 14’ con la stessa Gennarini a servizio di Bertola, che non riesce ad inquadrare lo specchio, dirigendo la sfera di poco fuori. Le bianche siciliane ci credono e trovano la prima rete con il capitano Gennarini, che coglie la sequenza, riceve e centra la prima rete del match. Ci prova di nuovo dopo un minuto Imbrosiano ma, pronta al centro della porta, c’é Pontarelli, che non lascia passare. Risponde il Molise al 17’ con Busico, ma sul palo c’è portier Baudo, che devia senza difficoltà.

Risponde la selezione femminile di Mister Pietrunti con la laterale Mainolfi su punizione, ma il tiro viene bloccato prontamente dall’avversaria. Rete cercata rete centrata. Il Molise ci crede, punta ed ottiene la rete con la brava Campanelli al 17’, che riceve e dalla destra incasella una sfera perfetta, battendo per la prima volta Baudo. Selezioni femminili negli spogliatoi con il risultato di 1-1. Tutto da ricalibrare nei 20 effettivi del secondo tempo, anche per scongiurare la lotteria dei rigori. Risponde il Molise con la pivot Gritti al 2’, a servizio di Lisone, che però non centra la sfera, dirigendola oltre gli scacchi. Ancora il grintoso Molise, più lucido nella seconda frazione, con Busico al 4’, a servizio di Okaro, che non mette a fuoco, dirigendo il pallone senza problemi tra le braccia della siciliana Baudo. Si fa vedere Busico dopo un minuto, ma il lancio troppo centrale non preoccupa l’estremo difensore avversario. Al 6’ continua ad attaccare il Molise con Busico, che liberamente dal limite sferza il piazzato, dirigendo il pallone di poco sopra la traversa.

La selezione molisana non si arrende, continua a lottare e trova la rete con la doppietta della talentuosa capitan Campanelli al 7’, che dal centrocampo indirizza con una sferzata un pallone mozzafiato e imparabile per Baudo, che resta a bocca asciutta. Molise 2 vs Sicilia 1. Si libera bene al 10’ in area la siciliana Imbrosiano ma il suo tiro poco preciso dirige la sfera sul fondo. La Sicilia non ci sta e risponde con Drago all’11’, ben posizionata in area sulla destra e con un tiro alto e preciso buca il gol del pareggio. Risponde il Molise al 15’ con Gritti, ma la sua bella azione viene arrestata prontamente dalla brava siciliana Baudo.

Ci prova il Molise con Busico al 16’, ma il tiro troppo centrale viene magistralmente arrestato da portier Baudo.