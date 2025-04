Torneo delle Regioni, Molise travolto all’esordio: la Sicilia U15 vince 7-1 con uno show di Pitrolino

61° TORNEO DELLE REGIONI CALCIO A 5. Prima giornata di gare e prima sconfitta per la selezione U15 del Molise. GIOVANISSIMI Molise: 1 Galuppo, Massimo, Iapalucci, Mucci, Marcellino(K), De Tullio, De Rosa, Spicciati, Mendoza Hernandez, Fatica (VK), Fiorilli Camardo. All. Massimiliano Marsella Sicilia: 7 Maria (P), Belfiore, Papale, Randazzo, Vitello, Maio, Pirrera (VK), Cicciarella, Siracusa, Pitrolino, Giuffrida (K), Sanna (P). All. Cristian Terranova Reti Sicilia: Pitrolino (3’pt, 8’pt 12’pt, 13’st); Galuppo (M autogol), Cicciarella (9’pt), Vitello (13’pt) Molise: Iapalucci (14’pt) Arbitro: Botrugno sez. di Cesena Cronometrista: D’Onofrio sez. di Rimini Note: 60 presenze sugli spalti del Palazzetto dello Sport di Misano Prima giornata di gare nella cornice del Palazzetto dello Sport di Misano per la selezione futsal U15 del Molise, allenata da Mister Marsella al TdR 2025.

Torneo delle Regioni, Molise travolto all’esordio: la Sicilia U15 vince 7-1 con uno show di PitrolinoPrimissimi minuti di gioco ben equilibrati per le due formazioni che non devono sbagliare. Ci prova subito il siciliano Pirrera, ma la sfera viene bloccata prontamente da portier Galuppo. Va subito in rete la formazione U15 siciliana di Terranova con Pitrolino al 3’ che ci crede, pesca bene in area, e con un pel piazzato, centra l’obiettivo. Cavalca l’onda della disattenzione in area dei molisani la selezione della Sicilia che si fa invadente con Pirrera che coglie il portiere in autogol. Molise 0 vs Sicilia 2 Prova a farsi incisivo il Molise con il pivot della Chaminade Iapalucci, ma i suoi tentativi vengono vanificati dalla difesa avversaria. Vuole allungare le distanze la Sicilia e lo fa con il talentuoso Pitrolino all’8’ che, libero in area, riceve e incasella con la sua doppietta il sorpasso del 3-0.

La Sicilia non si accontenta e allunga le distanze con Cicciarella al 9' che, libero in area, centra il sacco, battendo portier Galuppo alla sua destra. Ancora Sicilia, ancora Pitrolino al 12', che in ottima posizione sferza il lancio, lasciando senza fiato l'estremo difensore molisano, centrando così la sua tripletta

. Allunga le distanze la Sicilia con il centrale Vitello al 13’ che, al termine di un bel fraseggio, centra la rete del 6-0. Sul calare del cronometro si fa vedere il Molise U15 con Iapalucci al 14’, ben messo sulla sinistra, che con il suo potente tiro batte per la prima volta portier Maria incasellando una sfera perfetta. Squadre negli spogliatoi con il risultato di 6-1 per la selezione U15 della Sicilia. Interessante nel primo minutto il tentativo del centrale molisano Marcellino con il lancio sul palo destro, ma a bloccare c’é portier Maria, che mette al sicuro la sfera. Secondo tempo da rifare per il Molise di Marsella, che ha cinque reti da recuperare per poter sperare in un pareggio.

Ci prova la Sicilia con Pirrera sulla destra al 4’, ma in risposta sul palo sinistro c’è Galuppo, che arresta un’azione pericolosa.

Ci prova il molisano Mendoza al 5’, su punizione dalla distanza, ma il suo forte tiro prende in pieno il fondo. Si fa vedere il Molise con un lancio al volo del laterale Fiorilli all’8 ma lo stesso non preoccupa l’estremo difensore avversario, che arresta prontamente.

Degna di nota l’azione del pivot Iapalucci al 10’, che libero sulla sinistra sferza un bel lancio, che non spaventa il siciliano Maria. Chiude definitivamente il match la Sicilia con il bravissimo e pronto Pitrolino, che pesca bene al termine di un’avvincente azione, riceve lanciando dalla distanza una sfera imprendibile per portier Galuppo. Il triplice fischio finale chiude definitivamente il match con la vittoria dell’imponente Sicilia sul Molise, con il risultato di 7-1.

In programma il 27 aprile 2025 la terza giornata di match per l’Under 15 del Molise contro la Calabria sul parquet del Palazzetto “Marabini” di S. Martino in Strada.