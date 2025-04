Il vivaio dell’Olympia Agnonese brilla al Torneo d’Abruzzo: i Pulcini 2014-2015 conquistano la Coppa del Sole!

Un weekend indimenticabile per i giovani talenti dell’Olympia Agnonese, categoria Pulcini 2014-2015, protagonisti al 27° Torneo Internazionale “Spiagge d’Abruzzo” di Roseto degli Abruzzi, svoltosi nei giorni 25, 26 e 27 aprile. Una manifestazione di grande prestigio, che ha visto la partecipazione di circa 1500 ragazzi provenienti da tutta Italia e da alcune nazioni estere.

La società agnonese si è presentata all’appuntamento con due squadre, entrambe autrici di prestazioni eccezionali. Guidati con passione e competenza da mister Angelo Brunetti, i piccoli granata hanno conquistato con una delle due formazioni l’ambita “Coppa del Sole”, superando nella fase finale a tre la squadra del Roseto con un netto 6-1 e i pari età del Piancentia (BN) con un combattuto 2-1.

L’altra squadra non è stata da meno, salendo sul terzo gradino del podio, confermando così l’eccellente livello del vivaio dell’Olympia Agnonese. Una doppia soddisfazione che riempie di orgoglio la società, i tecnici, i genitori e tutti gli accompagnatori presenti a Roseto per sostenere i giovani calciatori.

Grande entusiasmo da parte dei bambini, che hanno affrontato ogni partita con grinta, cuore e spirito di squadra, vivendo un’esperienza intensa e ricca di emozioni.

Abbiamo raccolto le parole di Sica, responsabile della società Olympia Agnonese, che ha commentato così il risultato:

"Questi ragazzi ci hanno regalato una gioia immensa. Vederli giocare con così tanto entusiasmo, rispetto e voglia di migliorare è motivo di grande orgoglio per tutti noi. La vittoria della Coppa del Sole è il giusto premio per l’impegno che mettono ogni giorno, ma anche l’altra squadra, arrivata terza, ha dimostrato grandissime qualità. Un ringraziamento speciale va anche ai genitori, sempre presenti e fondamentali in questo percorso. Il nostro obiettivo è crescere insieme, come squadra e come famiglia."

Olympia Agnonese ancora una volta protagonista: il futuro è nei piedi di questi piccoli campioni!