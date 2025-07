Gianmarco Meo nominato nella Commissione nazionale per la formazione degli arbitri: un triventino ai vertici dellâ€™AIA

Un nuovo e prestigioso incarico nazionale per Gianmarco Meo, di Trivento, che ieri mattina, 11 luglio, è stato nominato componente della Commissione nazionale di Studio per la scuola e formazione dei Dirigenti dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) per la stagione sportiva 2025/2026.

La nomina è arrivata su proposta del presidente nazionale dell’AIA, Antonio Zappi, ed è stata approvata dal Comitato Nazionale. La Commissione, istituita proprio quest’anno, avrà il delicato compito di progettare e definire percorsi formativi per arbitri e dirigenti su scala nazionale, contribuendo in modo significativo alla crescita dell’intero movimento arbitrale italiano. Sin dall’adolescenza, Meo si è avvicinato con passione alla figura dell’arbitro, intraprendendo con entusiasmo un percorso sportivo che ha avuto un impatto profondo sulla sua vita, segnandola tanto nella giovinezza quanto nell’età adulta.

Entrato ufficialmente nel mondo arbitrale nel maggio 2011 presso la Sezione AIA di Isernia, Gianmarco ha scalato negli anni i gradini dell’associazione: dopo aver diretto incontri nelle massime categorie regionali, è approdato alla Commissione Arbitri Interregionale (oggi C.A.N.D.) nella stagione 2018/2019, dove ha militato per tre stagioni consecutive fino al 2021. Accanto all’attività sul campo, Meo ha contribuito alla vita associativa con dedizione: è stato componente del Consiglio Direttivo Sezionale di Isernia tra il 2016 e il 2019, e in seguito componente del Collegio dei Revisori Sezionali, incarico che ha ricoperto fino al trasferimento presso la Sezione AIA di Potenza.

La sua nomina è un importante riconoscimento per la preparazione e la passione maturate in oltre un decennio di attività. Un motivo d’orgoglio non solo per Gianmarco, ma anche per la sua comunità di origine, Trivento, e per chi ha condiviso con lui i primi passi nel mondo dell’arbitraggio in Molise.