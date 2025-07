Agnone, l’Olympia Agnonese affida la guida tecnica a Mister Domenico Farrocco: “Darò tutto me stesso per onorare questa maglia”

AGNONE – 29 luglio 2025

La ASD Polisportiva Olympia Agnonese è lieta di annunciare ufficialmente che la guida tecnica della Prima Squadra per la stagione 2025/2026 sarà affidata a Mister Domenico Farrocco.

Classe 1982, Farrocco porta con sé un percorso solido e ricco di risultati, costruito con impegno e competenza in diverse realtà del calcio molisano. La sua carriera da allenatore è iniziata nella stagione 2017/2018 con la Volturnia Calcio, club con il quale ha ottenuto due storiche promozioni, portando la squadra dalla Prima Categoria all’Eccellenza in soli tre anni:

2017-2018: Prima Categoria

2018-2019: Prima Categoria

2019-2020: Promozione

2020-2021: Eccellenza

In seguito, Mister Farrocco ha proseguito la sua carriera con il Città di Isernia San Leucio, dove ha operato sia nel settore giovanile che alla guida della prima squadra, fino a raggiungere il Campionato di Serie D nella stagione 2024/2025.

Con entusiasmo e grande determinazione, il tecnico ha accettato l’incarico per guidare l’Olympia Agnonese nel prossimo campionato di Eccellenza Molisana, condividendo appieno la visione e i valori del club: qualità, senso di appartenenza, spirito di squadra e attenzione alla crescita dei giovani.

“Ringrazio la società di avermi dato la possibilità di allenare una delle squadre più blasonate della nostra Regione – ha dichiarato Farrocco – Darò tutto me stesso per fare sì che tutta la comunità di Agnone possa sentirsi orgogliosa di essere rappresentata dalla squadra di calcio. Forza Grifo! Ci vediamo presto al Civitelle”.

L’Olympia Agnonese guarda con fiducia a questo nuovo ciclo, convinta che l’approccio tecnico, empatico e motivazionale di Farrocco possa contribuire a creare un ambiente stimolante in cui ogni calciatore si senta valorizzato, sostenuto e parte integrante del progetto sportivo.

Uno degli aspetti più apprezzati del nuovo mister è la sua capacità di comunicare in modo efficace con atleti, staff e dirigenti, creando un clima di collaborazione e condivisione che va oltre il campo. Farrocco crede fortemente nel valore della Scuola Calcio, ritenuta un pilastro formativo fondamentale per lo sviluppo non solo atletico, ma anche educativo, sociale ed emotivo dei più piccoli.

Con questa scelta, la società ribadisce la sua volontà di costruire una squadra competitiva ma anche profondamente legata al territorio e ai suoi giovani.

La stagione 2025/2026 inizia così sotto i migliori auspici, con una guida tecnica esperta e motivata e un ambiente unito dalla voglia di tornare a essere protagonisti.

A Mister Domenico Farrocco e al suo staff, l’augurio di un caloroso in bocca al lupo.

Forza Grifo, sempre!