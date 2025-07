Agnone, al via la nuova stagione 2025/2026 dell’Olympia Agnonese: Ecco la nuova struttura societaria per puntare in alto

AGNONE, 26 luglio 2025 – L’ASD Polisportiva Olympia Agnonese si prepara con entusiasmo ad affrontare il nuovo Campionato di Eccellenza Molisana 2025/2026, annunciando ufficialmente la composizione del nuovo organico societario. Un rinnovamento costruito su basi solide e condivise, che nasce dalla volontà comune di rafforzare un progetto sportivo e umano fondato su impegno, rispetto, passione e senso di appartenenza.

Storica realtà del calcio molisano, l’Olympia Agnonese rilancia con una struttura dirigente ampia e ben organizzata, formata da professionisti giovani e da figure esperte che sapranno indirizzare con equilibrio e visione il cammino del club. Una sinergia che guarda alla crescita dei talenti locali, alla qualità del lavoro quotidiano e alla costruzione di un ambiente sano, stimolante e competitivo.

Al centro di questo nuovo corso, il riconfermato presidente Mario Russo, definito "capitano indiscusso" della società, a cui vanno i ringraziamenti per l’impegno e la determinazione nel mantenere viva la passione calcistica ad Agnone. Con lui, un team motivato pronto a dare concretezza alle ambizioni sportive del club.

Organico societario 2025/2026: tra continuità e novità

Presidente: Mario Russo

Vice Presidente e Responsabile Area Settore Giovanile Scolastico: Prof. Fernando Sica

Direttore Generale e Corresponsabile Settore Giovanile: Geom. Giuseppe Verdile

Team Manager e Responsabile Area Tecnica: Massimiliano Sabelli

Corresponsabili Area Tecnica: Prof. Sica, Geom. Verdile

Dirigenti Accompagnatori Ufficiali: Sabelli, Sica, Verdile, Walter Russo

Area Medica: Dott. Gelsomino De Vita, Dott. Rocco Paglione, Dott. Gianluca Paglione, Dott. Michele Barrassi

Marketing e Strategist Manager: Dott. Daniele Saia

Relazioni istituzionali e associative: Sig.ra Amalia Gennarelli

Ufficio Stampa: Amalia Gennarelli e Prof. Sica

Social Media Manager: Arch. Francesco Lomastro

Responsabile Tecnico Impiantistica: Ing. Marcovecchio Franco

Fisioterapista: Dott. Nino Perna

Logistica e magazzino: Sig. Carmine Cocucci

Custode impianto sportivo: Sig. Enrico Serafini

Biglietteria e accesso gare: Sig. Vincenzo Bucci

Segreteria: Alessia Tufano

Consiglieri: Avv. Giuseppe Marinelli, Dott. Franco Paolantonio, Mauro Marinelli, Antonio Melloni, Avv. Paolo Porrone, Dott. Enrico Rusi, Prof. Simone Faiazza, Dott. Dominique Marcovecchio, Dott. Daniele Saia

Speaker ufficiale: Sig. Costantino Pierdomenico

Tesoreria affidata ad interim al Presidente Mario Russo, Segreteria al Consigliere Mauro Marinelli.

Le gare interne ed esterne saranno gestite dal Team Manager Massimiliano Sabelli.

Main sponsor 2025/2026

Metal Impianti s.r.l.

Officine Mastrostefano Snc

International GC Motors

Molisia – l’acqua del cuore

Un futuro da costruire, con ambizione

“Senza ambizione non si comincia niente, senza lavoro non si finisce niente, senza orgoglio e sacrificio non si raggiunge la meta”: è con questo spirito che l’Olympia Agnonese si affaccia alla nuova stagione, determinata a fare bene dentro e fuori dal campo. Il club intende promuovere valori veri, offrire un’opportunità sportiva seria ai giovani del territorio e rappresentare con orgoglio Agnone nel panorama calcistico regionale.

Nei prossimi giorni sarà diramato un comunicato ufficiale con la presentazione della nuova guida tecnica, dello staff e della rosa dei giocatori che affronteranno il campionato di Eccellenza Molisana 2025/2026.