Olympia Agnonese inarrestabile: quinto trionfo consecutivo, 4-1 al Sesto Campano

Quinta vittoria consecutiva per lâ€™Olympia Agnonese di mister Farrocco, che continua a volare alto nel campionato di Eccellenza molisana. Sul nuovo e splendido sintetico di Sesto Campano, i granata hanno imposto la propria legge, travolgendo i padroni di casa con un netto 4-1.
Match mai in discussione, dominato per tutti i 90 minuti dai giovani leoni agnonesi, capaci di unire fraseggi eleganti a una soliditÃ tattica impeccabile. A rompere il ghiaccio ci ha pensato Kone, che al 20â€™ ha infilato il portiere con un preciso destro dallâ€™interno dellâ€™area. Lâ€™Olympia sfiora piÃ¹ volte il raddoppio, ma il primo tempo si chiude sullâ€™1-0.
Nella ripresa ancora Kone protagonista: azione personale e assist al bacio per Darco, che firma il 2-0. Il Sesto Campano prova a riaprire il match sfruttando unâ€™indecisione difensiva e accorcia le distanze, ma la reazione granata Ã¨ veemente. Su rigore procurato da Cardoso arriva il 3-1, trasformato dallo stesso attaccante. Nel finale Ã¨ Abitino a seminare scompiglio: la sua azione personale si spegne sulla linea, ma Cardoso insacca di nuovo per il definitivo 4-1.
Grande festa sugli spalti, gremiti da tanti tifosi agnonesi, con la dirigenza presente al gran completo per applaudire mister Farrocco e i suoi ragazzi. Clima sereno e fiducioso nello spogliatoio: mercoledÃ¬ si torna in campo per la Coppa contro il Bojano, mentre domenica ci sarÃ il primo big match stagionale contro il Castel di Sangro.
Lâ€™Olympia câ€™Ã¨, e con cinque vittorie su cinque manda un segnale forte al campionato.