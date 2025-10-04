Dallâ€™Olympia al Campobasso: la giovane Di Niro Mariangela spicca il volo



Lâ€™Olympia Agnonese continua a essere una fucina di talenti. La societÃ granata ha annunciato con orgoglio il passaggio della giovane Mariangela Di Niro, cresciuta nel settore giovanile dellâ€™Olympia, alla formazione femminile giovanile del Campobasso Calcio.

Un traguardo importante per la promettente calciatrice agnonese, che conferma la bontÃ del lavoro svolto dal vivaio dellâ€™Olympia. â€œUn caloroso in bocca al lupo a Mariangela e alla sua famiglia â€“ ha comunicato la societÃ â€“ con lâ€™augurio che possa seguire le orme della grande Gloria Marinelli, anchâ€™essa cresciuta nella nostra gloriosa scuola calcio e oggi una delle maggiori protagoniste del calcio femminile italiano

Orgoglio e soddisfazione, dunque, in casa granata per unâ€™altra giovane promessa che porta in alto i colori dellâ€™Olympia.