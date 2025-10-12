Di Lullo e Paoletta, doppietta granata al Centro Federale di Castel di Sangro

Continuano le belle notizie per il settore giovanile dell’Olympia Agnonese. I giovani talenti Di Lullo Andrea, portiere classe 2012, e Paoletta Alessandro, centrocampista anch’egli classe 2012, sono stati selezionati per il secondo anno consecutivo al Centro Federale Territoriale di Castel di Sangro.

Per tutta la stagione calcistica, i due ragazzi saranno impegnati ogni lunedì negli allenamenti organizzati dai tecnici federali abruzzesi, con l’obiettivo di perfezionare la propria tecnica e crescere sotto la guida di professionisti qualificati. Questa importante esperienza rappresenta anche un’occasione preziosa per essere osservati da scout e tecnici nazionali, aprendo la strada a possibili futuri traguardi nel panorama calcistico italiano.

L’intera società Olympia Agnonese esprime grande orgoglio per la convocazione dei due giovani calciatori e rivolge loro un sentito “in bocca al lupo” per questa nuova avventura, simbolo della qualità e della passione che animano il settore giovanile granata.