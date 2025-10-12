Agnone verso una nuova candidatura a “Città della Cultura”

Durante la cerimonia di conferimento del titolo di “Agnone Città del Folklore” da parte della FITP, svoltasi ieri sera al Teatro Italo Argentino, è arrivato un importante annuncio.

Dal palco, la consigliera comunale Michela Cerbasi, che ha condotto la serata insieme a Enrico De Simone, ha rivelato che il Comune di Agnone sta già lavorando per ripresentare la candidatura a “Città della Cultura”.

Come ha spiegato il sindaco, il nuovo progetto si ispirerà al precedente, intitolato “Agnone 2026: Fuoco, dentro. Margine al centro”, con l’obiettivo di dare continuità a un percorso culturale che aveva già portato la città tra le dieci finaliste nella scorsa edizione.