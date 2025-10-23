L’Olympia Agnonese vola ai quarti di Coppa Molise: decide ancora Di Ciocco

Grande soddisfazione in casa Olympia Agnonese, che centra la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Molise superando di misura il Boiano con il punteggio di 1-0.

A decidere l’incontro, disputato in trasferta, è stato ancora una volta il sempre intraprendente Di Ciocco, autore del gol vittoria anche domenica scorsa contro l’Alife Gioiese.

Una prestazione convincente quella dei ragazzi di mister Farrocco, che hanno mostrato compattezza, determinazione e un buon gioco di squadra, meritando ampiamente il passaggio del turno. Un risultato che assume ancora più valore se si considera che l’Olympia non raggiungeva i quarti di Coppa Molise da diversi anni.

Archiviata con entusiasmo la Coppa, l’attenzione si sposta ora al campionato, dove domenica gli agnonesi saranno impegnati nella difficile trasferta di Isernia contro il San Leucio, formazione attualmente al secondo posto in classifica. Si preannuncia una gara avvincente e molto combattuta, con entrambe le squadre determinate a conquistare punti pesanti per la corsa ai vertici.

Oltre all’Olympia Agnonese, le altre sette squadre qualificate ai quarti di finale sono:

San Leucio, Alto Casertano, Venafro, Montenero, Sesto Campano, Guglionesi e Castel di Sangro.

Nel pomeriggio di ieri, inoltre, sul campo delle Civitelle si è svolto un importante incontro con un tecnico del Sassuolo Calcio nell’ambito del progetto “Generazione S”, e con i rappresentanti della FIGC per il progetto AST.

L’iniziativa ha riscosso grande successo, coinvolgendo tutti i ragazzi della categoria Giovanissimi e gli allenatori del settore giovanile dell’Olympia, che hanno partecipato con entusiasmo e interesse, vivendo un’esperienza di crescita formativa e sportiva.