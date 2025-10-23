Maltempo, oggi scatta l'allerta arancione: in arrivo temporali e venti di burrasca

Un intenso flusso sud-occidentale in quota interesserÃ , nelle prossime ore, il nostro Paese portando precipitazioni e forti temporali su gran parte delle regioni settentrionali e sulla Toscana. La struttura depressionaria determinerÃ , inoltre, ventilazione intensa fino a burrasca su Liguria, Emilia-Romagna e regioni centrali peninsulari, con raffiche di burrasca forte in corrispondenza dei rilievi appenninici.

Il Dipartimento della Protezione Civile dâ€™intesa con le regioni coinvolte â€“ alle quali spetta lâ€™attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati â€“ ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticitÃ idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticitÃ e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

Lâ€™avviso prevede dal mattino di oggi precipitazioni diffuse, a prevalente carattere temporalesco, su Valle Dâ€™Aosta, Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna, in estensione dal pomeriggio a Veneto e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensitÃ , frequente attivitÃ elettrica e forti raffiche di vento. Dalla tarda mattinata di oggi si prevedono inoltre venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e settori montuosi dellâ€™Umbria, fino a burrasca forte o tempesta sui relativi settori appenninici. Lâ€™avviso prevede infine, dal pomeriggio di oggi venti forti dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca, su Lazio, Abruzzo e Molise, fino a burrasca forte sui relativi settori appenninici. Forti mareggiate sulle coste esposte.

Dove scatta l'allerta

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto Ã¨ stata valutata per la giornata di oggi allerta arancione su settori di Liguria e Toscana. Valutata inoltre allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Valle Dâ€™Aosta, Emilia-Romagna, Abruzzo, Basilicata, Molise, Calabria, sullâ€™intero territorio dellâ€™Umbria, della Provincia Autonoma di Bolzano e sul restante territorio di Liguria e To