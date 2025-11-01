Impresa granata! I giovani leoni di Farrocco travolgono il Venafro 4-1: tripletta dâ€™oro per Cardoso



Giornata di festa allo stadio Civitelle, dove la giovanissima e coraggiosa Olympia Agnonese ha scritto una splendida pagina di calcio. I ragazzi di mister Farrocco, veri e propri leoni granata, hanno demolito la capolista Venafro con un sonoro 4-1, davanti a un pubblico delle grandi occasioni. Dalla cittÃ ospite sono giunti oltre 150 tifosi bianconeri, uniti agli appassionati locali in una cornice di sport autentico e fair play.

La partita si Ã¨ aperta con un momento toccante: un minuto di raccoglimento per ricordare Nicola Matteo di anni 28, il giovane venafrano scomparso pochi giorni fa, appena laureato. In segno di amicizia tra le due comunitÃ , il capitano granata Angelo Brunetti ha consegnato un mazzo di fiori ai familiari del povero ragazzo scomparso, accolto da un lungo applauso.

Poi spazio al calcio giocato â€” e che spettacolo! Nei primi 15 minuti, lâ€™Agnonese passa in vantaggio con una punizione magistrale del portoghese Cardoso Roseira, autentico trascinatore della serata. Il Venafro perÃ² reagisce e, a due minuti dal termine del primo tempo, trova il pareggio con Ricamato.

Nella ripresa, la squadra di Farrocco cambia marcia: ritmo, pressing e fraseggi armoniosi mettono alle corde la capolista. Ancora Cardoso, con due reti da applausi, firma una tripletta dâ€™autore, mentre nel finale Ã¨ il capitano Brunetti a chiudere i conti su assist del giovane KonÃ©, autore di una prestazione maiuscola.

Solo una parata prodigiosa del portiere ospite nega ai granata il quinto gol. Al triplice fischio, il pubblico in piedi applaude a lungo i ragazzi, che corrono sotto la tribuna a festeggiare una vittoria che sa di impresa.

Ottima anche la direzione dellâ€™arbitro, giunto da Pistoia, sempre sicuro nelle decisioni. In casa Olympia Ã¨ grande entusiasmo: la squadra ha dimostrato di non essere inferiore a nessuno e ora guarda con fiducia ai prossimi impegni, a partire dalla trasferta di Matese e dal big match tra quindici giorni contro lâ€™Alto Casertano, neo capolista.

La classifica puÃ² ingannare, ma il campo ha parlato chiaro: questa Olympia ha cuore, gioco e fame di vittoria.