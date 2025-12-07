Spettacolare rimonta e vittoria pirotecnica dellâ€™Olympia Agnonese: Guglionesi travolto 5-2



Spettacolare e pirotecnica vittoria dei giovani leoni dellâ€™Olympia Agnonese di mister Farrocco, che espugnano il campo del Guglionesi con un rotondo 5-2, proseguendo la loro marcia trionfale verso le zone alte della classifica. Un successo fondamentale, arrivato anche grazie al pareggio della San Leucio Isernia e alla sconfitta dellâ€™Aurora Alto Casertano, che permette ai granata di balzare al quarto posto con 29 punti.

Eppure, il match si era messo subito in salita: nei primi minuti il Guglionesi aveva messo a segno un doppio vantaggio, chiudendo la prima frazione sul 2-0 e costringendo lâ€™Olympia a rientrare negli spogliatoi con lâ€™obbligo di una reazione.

La scossa Ã¨ arrivata. Nella ripresa i giovani granata sono tornati in campo con lo spirito dei veri leoni, determinati a cambiare il volto della gara. E a prendersi la scena Ã¨ stato ancora una volta il giovane talento portoghese Cardoso, autore di un clamoroso poker in appena trenta minuti, uno dei quali realizzato dagli undici metri. Un exploit che gli consente di raggiungere quota 14 gol stagionali, confermandosi cannoniere e trascinatore assoluto della squadra.

A chiudere definitivamente le danze ci ha pensato il capitano Angelo Brunetti, esempio di serietÃ , passione e attaccamento alla gloriosa maglia dellâ€™Olympia, siglando la rete del 5-2 che ha mandato in estasi i tanti tifosi granata presenti sugli spalti.

Grande soddisfazione in casa Olympia, sia tra i sostenitori che tra i dirigenti, per una squadra capace di ribaltare una partita complicata grazie alla qualitÃ e alla compattezza del gruppo. Un plauso particolare va a mister Farrocco, abile a rimettere in ordine la squadra nella ripresa e a dimostrare ancora una volta le sue doti tecniche e umane.

La societÃ dÃ appuntamento ai propri sostenitori alle prossime due sfide casalinghe, decisive prima della pausa natalizia, per continuare a sognare in grande.