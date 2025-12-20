FIGC Molise: consegnati gli attestati di riconoscimento ai club giovanili, premiata lâ€™Olympia Agnonese



Si Ã¨ svolta nella serata di ieri, 19 dicembre, alle ore 18.30, presso la sala convegni FIGC di Ripalimosani, la cerimonia di consegna degli Attestati di riconoscimento ai Club Giovanili per la stagione sportiva 2024-2025.

Allâ€™evento erano presenti importanti rappresentanti della FIGC regionale: il presidente del Settore Giovanile e Scolastico regionale dott. Gianfranco Piano, la segretaria FIGC Santina Pompermaier, il prof. Lorenzo Nitti, responsabile dellâ€™Area Futsal e supervisore tecnico in Molise, e Fulvio Parcesepe, delegato regionale FIGC per lâ€™AttivitÃ di Base.

Presenti tutte le societÃ premiate. Tra queste anche lâ€™Olympia Agnonese, rappresentata dal responsabile del settore giovanile prof. Fernando Sica, che ha ricevuto lâ€™attestato di merito di Scuola Calcio di Secondo Livello, consegnato dal delegato Fulvio Parcesepe.

Grande la soddisfazione espressa da Sica e Verdile, responsabili del settore, e da tutta la societÃ granata, che ancora una volta, dopo tanti anni di lavoro, vedono riconosciuti la serietÃ , lâ€™impegno, la professionalitÃ e i sacrifici profusi quotidianamente.

Un riconoscimento che, seppur piccolo nella forma, rappresenta un grande traguardo per la gloriosa Olympia Agnonese, confermando la qualitÃ del lavoro svolto e fungendo da ulteriore stimolo per continuare a operare al meglio, nellâ€™interesse dellâ€™intera comunitÃ agnonese e soprattutto dei giovani atleti.