Il presepe di legno che racconta Capracotta: lâ€™opera dei maestri Loreto e Antonio Giuliano



Nel cuore di Capracotta, affacciato sul corso principale, prende vita un presepe che Ã¨ molto piÃ¹ di una semplice rappresentazione natalizia: Ã¨ un racconto di famiglia, di fede e di artigianato autentico. Lâ€™opera, interamente realizzata a mano in legno, porta la firma di due maestri artigiani, Loreto Giuliano e suo figlio Antonio, che hanno trasformato una finestra della casa paterna in una piccola scena senza tempo.

Ispirato alla Chiesa di Santâ€™Antonio di Padova, simbolo del paese e punto di riferimento per la comunitÃ , il presepe ricostruisce con cura il corso principale, le architetture e lâ€™atmosfera del borgo. Ogni elemento Ã¨ frutto di pazienza e maestria: le figure essenziali ma evocative, le prospettive studiate, le luci calde che guidano lo sguardo verso il cuore della NativitÃ .

Questo presepe non cerca lâ€™abbondanza dei dettagli, ma la loro anima. Ãˆ un invito a rallentare, ad avvicinarsi al vetro e a lasciarsi sorprendere dalla semplicitÃ che diventa bellezza. Unâ€™opera che unisce generazioni, custodisce la memoria del luogo e restituisce, attraverso il legno, la magia del Natale capracottese.