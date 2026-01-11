Olympia corsara a Bojano: 2-0 e quarto posto blindato

Ennesima vittoria per i ragazzi di mister Farrocco che, nella seconda giornata di ritorno del campionato di Eccellenza molisana, superano il Bojano con un netto 2-0. Un successo tutt’altro che scontato, maturato su un campo in erba naturale reso molto scivoloso e poco praticabile dalle condizioni meteo, che ha impedito ai granata di esprimere appieno il proprio valore tecnico contro un avversario fanalino di coda della classifica.

La gara è stata affrontata con grande determinazione e notevole forza fisica dall’Olympia, che però nel primo tempo non è riuscita a sbloccare il risultato: i primi 45 minuti si sono infatti chiusi sullo 0-0, nonostante l’impegno e la voglia di portare a casa l’intera posta in palio.

Nella ripresa i giovani leoni dell’Olympia rientrano in campo con maggiore cattiveria agonistica e con l’obiettivo chiaro di conquistare la vittoria per difendere il quarto posto in classifica e mantenere le distanze dalle dirette antagoniste nella volata finale. La svolta arriva grazie a due rigori, entrambi concessi dal buon arbitro Ciarlariello di Termoli. Il primo al 20’ del secondo tempo per atterramento in area di Angelo Brunetti, trasformato con freddezza dall’ottimo Cardoso. Il secondo a quindici minuti dal termine, per fallo di mano di un difensore avversario, realizzato dal capitano Brunetti A., che chiude definitivamente i conti.

Archiviata subito la sfida di campionato, in casa Olympia l’attenzione è già rivolta all’importante appuntamento di mercoledì a Isernia per la gara di ritorno di Coppa. Con una vittoria o anche un pareggio, i granata accederebbero per la prima volta nella loro storia alla finale, dove ad attenderli ci sarebbe il Venafro.

Il clima in casa Olympia è estremamente positivo a 360 gradi e l’ambiente sogna di raggiungere uno storico traguardo. La società e lo staff tecnico invitano tutti i tifosi a seguire la squadra in massa a Isernia, per sostenerla con il calore del tifo e spingerla verso una finale che profuma di storia.