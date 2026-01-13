U.S. Bojano – Olympia Agnonese: polemiche post-gara e appello al rispetto reciproco

Il post social dell' U.S. Bojano si riferisce all’ultima partita disputata tra U.S. Bojano e Olympia Agnonese, un incontro che avrebbe dovuto lasciare spazio solo al campo e che invece è stato seguito da polemiche extracalcistiche.

Agli ospiti di turno è stato rivolto un messaggio dai toni critici, accompagnato da alcune immagini. La prima foto

rientra nella normalità di una gara giocata su un campo reso pesante dalle condizioni meteo: fango sul terreno di gioco e fanghiglia negli spogliatoi sono situazioni che, pur spiacevoli, possono capitare.

La terza foto,

invece, evidenzia un comportamento oggettivamente sbagliato: lavare gli scarpini nei lavabi è un gesto incivile e irresponsabile. Su questo punto non ci sono giustificazioni.

La seconda foto

rafforza tale accusa, mostrando chiaramente l’uso improprio di spazi destinati esclusivamente all’igiene personale.

A fronte di ciò, la Polisportiva Olympia Agnonese ha risposto, sempre con un comunicato sui social con chiarezza e senso di responsabilità, riconoscendo l’errore commesso da alcuni propri tesserati, porgendo le dovute scuse e sanzionando i responsabili, nel rispetto dei valori che da sempre contraddistinguono la società.

Allo stesso tempo, l’Olympia Agnonese ha sottolineato come il concetto di “civiltà” debba essere reciproco. La squadra ospite, infatti, è stata accolta in spogliatoi poco accoglienti, privi di riscaldamento, e ha vissuto momenti ben più spiacevoli al termine della gara, con atteggiamenti inadeguati da parte di alcuni dirigenti locali. Un clima tale che ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine, le quali hanno invitato i giocatori a rientrare immediatamente negli spogliatoi per motivi di sicurezza, impedendo anche la normale pulizia degli scarpini all’esterno, consuetudine abituale sui campi in erba naturale.

Episodi come questi non rappresentano lo spirito del calcio dilettantistico, che dovrebbe fondarsi su rispetto, lealtà e collaborazione tra società, al di là di un singolo gesto sbagliato o di una polemica social.

L’auspicio è che quanto accaduto diventi un’occasione di riflessione per tutti, affinché prevalgano il buon senso e il rispetto reciproco, dentro e fuori dal campo, valori che dovrebbero essere sempre suggellati – come ricordato dalla stessa Olympia Agnonese – da una semplice e sincera stretta di mano.