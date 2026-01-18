Granata inarrestabili: l’Alife cade sotto i colpi dell’Olympia Agnonese

Continua la striscia vincente dei ragazzi di mister Farrocco: oggi pomeriggio, allo stadio Civitelle, l’Olympia Agnonese ha superato l’Alife per 3-2, al termine di una partita molto combattuta e spigolosa, valida per la terza giornata di ritorno del campionato di Eccellenza Molisano.

Con questo successo, la squadra granata sale a 41 punti, a un solo punto dalla S. Leucio Isernia e dal Matese, rispettivamente seconda e terza in classifica. La partita si è aperta con un gol spettacolare di Scala, che ha trovato la rete con un tiro da fuori area nel primo tempo. Nel secondo tempo, il solito Cardoso ha raddoppiato, mentre Ibra ha chiuso la gara con un’azione personale strepitosa, dribblando quattro avversari e depositando il pallone alle spalle del portiere.

Nonostante il 3-0, l’Alife non si è mai arresa: ha accorciato le distanze sul 2-0 e ha realizzato il secondo gol sul 3-1, dimostrando grande caparbietà fino al fischio finale.

La partita ha anche segnato il debutto con la maglia granata di due nuovi acquisti: il portiere Simone Fiacco, classe 2006, proveniente dal Cassino Calcio (Serie D), e il centravanti Thomas Bainotto, in arrivo dal Cupello Calcio (Eccellenza Abruzzese).

Archiviata questa vittoria meritata, l’Olympia Agnonese pensa già alla prossima sfida: domenica sarà impegnata nella difficile trasferta sul campo di San Pietro in Valle.