Olympia Agnonese: il sogno della Coppa accende la città

Continua intensamente la preparazione dei giovani leoni di mister Farocco, portacolori della società OLYMPIA, in vista della finalissima di Coppa Italia in programma domenica 1 febbraio alle ore 14.30 allo stadio Le Piane di Isernia, contro i pari età dell’U.S. Venafro.

In città il clima è quello delle grandi occasioni: il conto alla rovescia è ormai iniziato e l’entusiasmo cresce di ora in ora. Agnone sportiva e non si sta organizzando per sostenere il Grifo e portare sugli spalti tanta passione, con l’obiettivo di spingere la squadra verso una vittoria storica e conquistare per la prima volta l’ambito trofeo nella “città d’arte”.

Anche l’amministrazione comunale è scesa in campo, mettendo a disposizione due scuolabus per accompagnare allo stadio i tanti ragazzi della scuola calcio, che coloreranno gli spalti con il loro granata.

L’ambiente è carico ma sereno: c’è ottimismo e la speranza di assistere a una bella partita di calcio puro e genuino, nel segno del rispetto che da sempre contraddistingue le due tifoserie.

Alla manifestazione saranno presenti numerosi esponenti della politica e dello sport, compresi i sindaci dei due comuni. La società OLYMPIA sarà al completo con tutti i dirigenti, con il sogno di rivivere emozioni simili a quelle di circa vent’anni fa, quando la promozione in Serie D fece suonare a festa le campane della città.

Ora la parola passa al campo. Agnone è pronta a crederci.