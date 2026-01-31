Meteo-Ultimo weekend di gennaio 2026: piogge intense al Sud

L'ultimo weekend di gennaio 2026 Ã¨ nel segno del maltempo per il passaggio di due nuove perturbazioni che si faranno sentire sulle regioni del Sud e Isole maggiori con piogge intensi e forti venti. Le previsioni meteo.

Due perturbazioni, la n.13 e n.14, in arrivo tra oggi - venerdÃ¬ 30 gennaio 2026 - e domani (31 gennaio 2026) in transito in Italia con strascichi anche nella giornata di domenica 1 febbraio. Tra le regioni piÃ¹ colpite la Sardegna, la Sicilia e lâ€™estremo Sud dove Ã¨ prevista una forte ed intensa ondata di maltempo con accumuli di pioggia fino a 100 mm. Dal punto di vista termico nessuno stravolgimento con valori stabili e temperature nella norma. Stando alle proiezioni meteo anche per la prima settimana di febbraio Ã¨ previsto maltempo con piogge e fenomeni temporaleschi intensi lungo tutto lo stivale.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdÃ¬ 30 gennaio 2026: alternanza di nuvole e schiarite in Italia con piogge e rovesci su Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Toscana e zone interne della Marche. Neve su Alpi occidentali e Valle dâ€™Aosta. Temperature massime in lieve aumento al Sud e in Sicilia.

Sabato 31 gennaio 2026 bel tempo soleggiato su Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, mentre nuvole sparse nel resto del Paese. Ancora piogge e temporali su Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia. In lieve calo le temperature massime e venti forti con raffiche fino ad 80/90 km/h in Sardegna.

L'inizio di febbraio 2026 Ã¨ nel segno del maltempo complice la presenza di unâ€™area depressionaria che farÃ sentire i suoi effetti in gran parte d'Italia. Nuove perturbazioni in arrivo anche se intervallate da fasi piÃ¹ stabili solo brevi e temporanee. Domenica 1 febbraio 2026 piogge e temporali sulla Sicilia, Puglia e Calabria, mentre nuvole sparse sul resto del Sud e tra il medio Adriatico e lâ€™Emilia Romagna. Bel tempo soleggiato nel resto del Centro-Nord, ma non si esclude il rischio di nebbie in Val Padana. Stabili le temperature con possibili gelate nelle prime ore del mattino al Nord e massime intorno ai 9-10Â°, mentre al Sud si sfiorano picchi di 13-17Â°.

LunedÃ¬ 2 febbraio 2026 tregua dal maltempo con un temporaneo aumento della pressione che garantirÃ una giornata climaticamente piÃ¹ tranquilla con sole al Centro-Sud. In serata cambia tutto con l'arrivo della perturbazione n.1 di febbraio che interesserÃ dapprima il Nord-Ovest in estensione fino al Nord-Est, Toscana e solo marginalmente il Lazio. Tra le zone piÃ¹ colpite le regioni di Nord-Ovest e Liguria. Torna anche la neve non solo sulle Alpi, ma anche fino a quote collinari sul Piemonte. Anche martedÃ¬ 2 febbraio si delinea un clima instabile e variabile per l'arrivo dalla Spagna di un nuovo fronte perturbato che interesserÃ il Nord Italia, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Per conferme e dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.